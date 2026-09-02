Московская цифровая платформа помогает врачам в регионах получать новые знания

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Цифровая платформа "Московская медицина. Мероприятия" обеспечивает доступ к экспертным знаниям и развивает профессиональные коммуникации, объединяя врачей из Москвы и других регионов России, передает портал мэра и правительства столицы.

Образовательный ресурс был создан в 2020 году специалистами НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента столичного департамента здравоохранения. Благодаря этому медики из любого уголка страны могут бесплатно подключаться к онлайн-конференциям, вебинарам и форумам, получать актуальную информацию, знакомиться с практическим опытом коллег и непрерывно повышать квалификацию.

В 2025 году на платформе прошло более 200 онлайн-мероприятий с участием свыше 1,2 тысячи спикеров. К трансляциям подключаются представители уже более 550 населенных пунктов России, и география аудитории продолжает расширяться.

Наиболее востребованными направлениями остаются терапия, общая врачебная практика и токсикология. Кроме того, на площадке обсуждаются вопросы хирургии, инфекционных болезней, клинической лабораторной диагностики, клинической фармакологии и других специальностей.

На регулярной основе на цифровой платформе проходит цикл мероприятий научно-образовательного проекта "Евразийская школа токсикологов", инициатором которого выступает главный токсиколог Москвы Анастасия Симонова. В рамках проекта рассматриваются вопросы диагностики и лечения острых отравлений, разбираются клинические случаи.

Эти эфиры представляют образовательный интерес для специалистов разного профиля – от терапевтов и гастроэнтерологов до анестезиологов и аллергологов.

Главный специалист по клиническим исследованиям Москвы Сергей Зырянов отметил, что цифровые форматы значительно расширяют возможности профессионального взаимодействия. По его словам, медицина развивается стремительно, поэтому непрерывное обучение становится неотъемлемой частью работы врача.

Платформа позволяет выбирать актуальные темы, получать экспертные знания и обмениваться опытом с коллегами из любой точки страны. Еще недавно для участия в конференции или мастер-классе требовалось личное присутствие, что не всегда было удобно. Теперь же любой медицинский работник может присоединиться к крупному профессиональному мероприятию, не отходя от компьютера или телефона, задать вопросы в чате и высказать собственное мнение.

В столице созданы центры компетенций по таким направлениям, как онкология, ревматология, гинекология, нефрология и другие. Это позволило сконцентрировать значительные потоки пациентов в лечебных учреждениях, наработать обширную практику и базу знаний, сформировать клинические рекомендации и разработать клиентские пути пациентов.

Накопленным опытом московские врачи готовы делиться с коллегами из регионов, а цифровые технологии упрощают коммуникации, экономят время и помогают расширять знания всех заинтересованных специалистов.

Главный ревматолог Москвы, руководитель Московского городского научно-практического центра системных иммуновоспалительных ревматологических и аутовоспалительных заболеваний МКНЦ "Больница 52" Алена Загребнева убеждена, что одно из ключевых преимуществ специализированного центра на базе многопрофильного стационара – возможность практической реализации мультидисциплинарного подхода в ведении пациента.

Междисциплинарные консилиумы и постоянный обмен данными как на стационарном, так и на амбулаторном уровнях уже стали рутинной практикой столичных врачей.

При необходимости специалисты могут задействовать для лечения пациента любые интеллектуальные и технологические ресурсы клиники. Благодаря специализированным центрам Москва накопила значительный клинический опыт, которым готова делиться с коллегами из других городов России.

Ранее Сергей Собянин указывал, что Москва делится с регионами инновационными практиками в здравоохранении. Более 1,5 тысячи врачей из разных регионов России ежегодно проходят стажировки в московских медицинских организациях и научных центрах. Кадровый столичный центр департамента здравоохранения уже принял специалистов и управленческие команды более чем из 30 регионов страны.