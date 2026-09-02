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02 сентября, 05:29

Технологии

Долги Telegram по штрафам за нарушение законов РФ превысили 38 млн рублей

Фото: depositphotos/wichayada69@gmail.com

Задолженность Telegram по штрафам за нарушение российского законодательства превысила 38 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные правоохранительных органов.

Отмечается, что речь идет о неоплаченных в установленный срок штрафах, назначенных Роскомнадзором и мировыми судьями Москвы. В судебных материалах указано, что в отношении мессенджера открыто 27 исполнительных производств.

При этом принудительное взыскание на сумму 8 миллионов рублей ведется лишь по трем из них, остальные прекращены на основании п. 3 ч. 1 ст. 46 закона "Об исполнительном производстве".

Ранее Таганский районный суд Москвы назначил платформе TikTok административный штраф в размере 3 миллионов рублей. Решение вынесено по факту неудаления информации, доступ к которой должен быть ограничен в соответствии с российским законодательством.

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