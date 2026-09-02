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02 сентября, 03:53

Политика

В РФ обсуждают налоговые льготы разработчикам отечественных ИИ-моделей

Фото: depositphotos/Milly7

В России разрабатываются меры поддержки создателей национальных и суверенных больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на соответствующие предложения, подготовленные АНО "Цифровая экономика" и направленные в Минцифры.

В числе инициатив – ежегодный региональный инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль в размере расходов на создание ИИ-модели. Льготу предлагается ограничить суммой до 20 млрд рублей на одну организацию до 2030 года при условии, что объем инвестиций компании будет в пять раз превышать размер вычета. Механизм также планируется распространить на затраты на приобретение оборудования.

При этом основным регионом применения меры может стать Москва, на которую приходится около 90% таких расходов. Кроме того, предлагается учитывать расходы на создание национальных и суверенных ИИ-моделей в трехкратном размере.

По оценкам авторов документа, это позволит компенсировать за счет экономии на налоге на прибыль до половины вложенных инвестиций. Расходы на дообучение моделей также предлагается капитализировать и учитывать в стоимости новой модели.

Еще одна мера предусматривает возможность учитывать в двойном размере расходы на доработку программ с использованием ИИ и последующие доработки программ из реестра Минцифры. Как полагают авторы инициативы, это позволит разработчикам возвращать от 5% до 25% вложенных средств. Дообученные модели также могут включаться в реестр российского ПО как новое программное обеспечение.

Для организаций, участвующих в разработке и распространении ИИ-моделей, предлагается установить пониженную ставку страховых взносов в размере 7,6%. Также предлагается ввести нулевую ставку для юридических лиц, входящих в одну группу с разработчиком суверенной или национальной модели и участвующих в ее разработке и дистрибуции.

Ранее в Госдуме предложили ввести налоговый вычет для молодых специалистов. Новый законопроект предлагает разрешить региональным парламентам устанавливать вычет для налогоплательщиков не старше 35 лет, имеющих среднее или высшее профессиональное образование и работающих по специальности в сфере медицины, образования, культуры и искусства, а также для научно-педагогических работников.

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