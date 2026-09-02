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02 сентября, 21:53

Происшествия

Пьяный водитель сбил мужчину с ребенком в коляске в Королеве

Фото: MAX/"Подмосковная полиция"

Водитель автомобиля в состоянии алкогольного опьянения сбил отца с ребенком в коляске в Королеве. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного управления МВД РФ.

По данным ведомства, ЧП произошло около одного из домов в Бурковском проезде. Предварительно, водитель 1968 года рождения в состоянии алкогольного опьянения, управляя легковым автомобилем марки Kia, совершил наезд на 46-летнего мужчину на проезжей части возле своей машины с коляской. В ней находилась его двухлетняя дочь.

В результате ребенок и отец получили травмы и были госпитализированы.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее в Кызыле маршрутный автобус сбил 5 пешеходов, среди которых были дети. В результате погибла одна женщина. По предварительной версии, водитель нарушил правила, проехав на запрещающий сигнал светофора, тогда как пешеходы переходили дорогу на зеленый свет.

По словам самого мужчины, ему стало плохо во время движения. Однако позже стало известно, что у него не было прав категории D, которые позволяют управлять автобусом. После случившегося его заключили под стражу.

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