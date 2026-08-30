Три человека погибли в ДТП в Крыму

Фото: MAX/"Прокуратура Республики Крым"

Три человека погибли, еще двое пострадали в результате ДТП в Белогорском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Авария произошла 30 августа на участке автодороги "Таврида" в направлении Симферополя. По данным ведомства, водитель автомобиля Nissan Qashqai 1979 года рождения по неустановленным причинам съехал в правую обочину, после чего машина опрокинулась.

В результате происшествия три пассажира 2003, 1957 и 1974 годов рождения получили смертельные травмы. Водитель и несовершеннолетний пассажир 2014 года рождения были доставлены в медучреждение с травмами разной степени тяжести.

В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее два человека погибли, еще пятеро пострадали при столкновении двух машин в подмосковном Одинцове. ДТП случилось на 6-м километре трассы М1 "Беларусь".

Предварительно, водитель машины Kia выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Toyota. В результате водитель Kia и пассажир Toyota погибли на месте. Пять человек, в том числе двое детей, с ранениями доставлены в больницу.

