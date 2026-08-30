30 августа, 09:55Транспорт
Ограничения сняты в аэропорту Домодедово
Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок
Ограничения на прилет и вылет самолетов сняты в аэропорту Домодедово. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Данные меры вводились для обеспечения безопасности полетов.
Пассажиров предупреждали о возможных изменениях в расписании рейсов. В связи с этим их попросили уточнять статус рейса с помощью онлайн-табло аэропорта.
Ранее вводились ограничения в аэропорту Внуково. Пассажиров также предупреждали о возможных корректировках в расписании рейсов. Позднее меры были сняты. На данный момент воздушная гавань функционирует в обычном режиме.