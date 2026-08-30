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30 августа, 09:01

Происшествия

Число погибших в ДТП с автобусом на Ставрополье выросло до 6 человек

Фото: МАХ/"Прокуратура Ставропольского края"

Число погибших в ДТП с автобусом в Ставропольском крае увеличилось до 6 человек. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

"Всего госпитализировали 28 человек, из них 11 – дети. Четверо находятся в реанимации, врачи борются за их жизни", – написал глава региона Владимир Владимиров в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что для оказания помощи пострадавшим из Ставрополя направлены дополнительные бригады врачей.

Авария произошла в ночь на 30 августа на 3-м километре автодороги "Кавказ" в районе поселка Иноземцево города Железноводска.

По предварительным данным, водитель автобуса "Сетра", курсировавшего по маршруту Грузия – Москва, ехал на высокой скорости и не выдержал дистанцию до впереди идущего "КамАЗа". В результате столкновения автобус вылетел в кювет.

В результате ДТП 38 человек пострадали. Всего в автобусе ехало 43 человека. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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