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Новости

30 августа, 05:11

Происшествия

Пожар произошел в промзоне Кириши в Ленобласти из-за атаки БПЛА

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Возгорание произошло в промышленной зоне города Кириши Ленинградской области в результате атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

На месте ЧП уже находятся экстренные службы. На момент публикации над территорией области было сбито уже 42 беспилотника противника, боевая работа продолжается.

Ранее мужчина погиб в Севастополе в результате атаки БПЛА. В момент удара он находился во дворе своего дома в районе Монастырского шоссе. Кроме того, три человека пострадали.

Еще два человека погибли в результате атаки украинского дрона по микроавтобусу предприятия в селе Грузском Белгородской области. Помимо этого, ранения получили шесть мирных жителей.

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