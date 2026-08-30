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Политика

На ЗАЭС опровергли информацию о неизбежном полном обесточивании станции

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Запорожская АЭС (ЗАЭС) опровергла утверждение о том, что станции грозит полное обесточивание через 10 дней из-за невозможности доставки дизельного топлива для аварийных генераторов. Об этом сообщила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

Яшина отметила, что имеющиеся запасы дизельного топлива не являются неограниченными, однако связывать текущую ситуацию с неизбежным полным обесточиванием через конкретный срок некорректно.

"Ситуация находится под постоянным контролем специалистов, и на станции принимаются все необходимые меры для поддержания надежного энергоснабжения систем безопасности", – добавила она.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ЗАЭС уже более недели находится без внешнего электроснабжения. Так, станция применяет аварийные дизельные генераторы для обеспечения электроэнергией, которая требуется для выполнения важнейших функций ядерной безопасности.

На фоне этого Гросси предположил, что Запорожская АЭС может быть полностью отключена через 10 дней. Он также добавил, что МАГАТЭ в настоящее время работает над созданием еще одной локальной зоны прекращения огня. В случае ее создания, она станет седьмой по счету и согласованной при посредничестве МАГАТЭ с конца 2025 года.

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