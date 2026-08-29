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29 августа, 21:02

Происшествия

Гросси заявил, что ЗАЭС грозит отключение электроснабжения примерно через 10 дней

Фото: телеграм-канал "ЗАЭС. Официально"

Запорожская АЭС может быть полностью отключена через 10 дней из-за отсутствия внешнего электроснабжения. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

"В настоящее время на площадке имеется запас дизельного топлива примерно на 10 дней работы энергоблоков, что является минимальным нормативным требованием", – говорится в сообщении, размещенном на сайте МАГАТЭ.

Предыдущая поставка топлива на хранилище за пределами станции состоялась в марте, а запланированная на май поставка была отложена из-за боевых действий в районе ЗАЭС.

Гросси добавил, что МАГАТЭ в настоящее время работает над созданием еще одной локальной зоны прекращения огня. В случае ее создания, она станет седьмой по счету и согласованной при посредничестве МАГАТЭ с конца 2025 года.

Ранее Гросси заявил, что ЗАЭС уже больше недели находится без внешнего электроснабжения. Станция применяет аварийные дизельные генераторы для обеспечения электроэнергией, которая требуется для выполнения важнейших функций ядерной безопасности.

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