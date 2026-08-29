Путин заявил, что недостаточно внимания уделяет своей школьной учительнице

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Владимир Путин признался, что считает недостаточным внимание, которое он уделяет своей школьной учительнице Вере Гуревич. Речь об этом зашла на встрече главы государства с педагогами и студентами во время посещения Московского педагогического государственного университета (МПГУ).

В ходе беседы учитель географии и директор образовательного комплекса из Иркутска Максим Астраханцев отметил, что Путин подает пример уважительного отношения к наставнику.

"Вера Дмитриевна – вы постоянно уделяете ей внимание", – сказал педагог.

"Недостаточно", – возразил президент.

Астраханцев, в свою очередь, заметил, что с учетом загруженности главы государства "это впечатляет".

Вере Гуревич 92 года. Она была классным руководителем Путина в средней школе. Президент не раз называл ее в числе людей, оказавших на него наиболее сильное влияние, и говорил, что до сих пор поддерживает с ней общение.

В 2026 году Путин пригласил Гуревич на парад Победы в Москве, а затем предложил погостить несколько дней. Для нее была подготовлена специальная культурная программа. В частности, Гуревич посетила Московскую государственную картинную галерею народного художника СССР А. Шилова.