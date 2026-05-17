Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 мая, 15:12

Общество

Учительница Путина Гуревич уверена, что лидеру РФ хватит сил пройти все испытания

Фото: РИА Новости/Александр Казаков

Владимиру Путину хватит сил пройти через все нынешние испытания благодаря его характеру. Об этом школьная учительница президента Вера Гуревич заявила автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

"Хватит, потому что у него характер путинский. Это от отца досталось, у отца был кремень-характер", – сказала она, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Гуревич согласилась с тем, что последние несколько лет стали самыми сложными для Путина как президента.

Говоря о детстве главы государства, учительница рассказала, что мать Путина поначалу не верила в прогноз о необычной судьбе сына. Однако сама Гуревич видела в своем ученике большой потенциал.

Она призналась, что не давала Путину после его работы в ГДР "хвастаться" знанием немецкого языка.

"Мы с ним беседовали. Он мне все время предлагал: "Будем говорить на немецком или на русском?" Я говорю: "А ты что мне готовишь, сюрприз или каузу какую-нибудь?". Он смеется", – поделилась воспоминаниями Гуревич, уточнив, что в тех разговорах она выражала уверенность в знаниях ученика.

Учительница поделилась, что российский президент пообещал навсегда остаться для нее Володькой Путиным. Она также добавила, что глава государства всегда принимал от нее в подарок заготовки, в том числе консервированные огурцы.

"Он их любил. Или из уважения, что это мой труд все-таки был какой-то, худо-бедно, как они мне доставались. Вырастить надо было эти огурцы, еще самой сделать. Во всяком случае, всегда брал с удовольствием", – сказала она.

Гуревич вспомнила и о том, как Путин подарил ей уральский самоцвет. Подарок он вручил ей из денег, которые заработал в студенческом отряде, осваивая профессию плотника.

В разговоре с Зарубиным учительница также рассказала, как 11 мая Путин заехал за ней на внедорожнике Aurus Komendant, чтобы отвезти на ужин в Кремле.

"Ну что вы, такой драгоценный посетитель, пассажир, сидит! Сам посадил. Я говорю: "Я сама, я сама". А он все пытается мне помочь войти в машину. Сам (сел. – Прим. ред.) за руль, шофер тут же пересел рядом. Сам за руль, только он (был за рулем. – Прим. ред.) – такой "товар" везет драгоценный", – поделилась преподаватель.

Как ранее отмечал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Путин пригласил Гуревич посетить парад Победы в Москве, а затем погостить несколько дней. Она осталась в столице, и для нее была подготовлена специальная культурная программа.

Читайте также


общество

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика