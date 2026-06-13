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13 июня, 19:30 (обновлено 13.06.2026 19:38)

Общество

Ливень, гроза и град продолжатся в Москве до 14 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ливень, гроза и град продолжатся в Москве до 14 июня, сообщили в пресс-службе городского хозяйства столицы.

Согласно уточненному прогнозу синоптиков, в отдельных районах города до 03:00 также ожидается усиление ветра при грозе до 17 метров в секунду.

В связи с погодными условиями горожан просят быть внимательными на улице. В частности, не стоит укрываться под деревьями или парковать рядом с ними автомобили.

В пресс-службе столичного Дептранса добавили, что в связи с погодными условиями возможны локальные изменения в работе наземного транспорта, а часть маршрутов может быть оперативно изменена.

"Будьте внимательны, слушайте объявления водителей", – подчеркнули в ведомстве.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что в ближайшие дни в Москве может выпасть около 27–32 миллиметров осадков, что составляет от трети до половины от нормы июня.

Например, в понедельник, 15 июня, в городе пройдут кратковременные дожди и грозы, однако температура будет близка к климатической норме – от 20 до 22 градусов.

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