Теплая погода ожидается в Московском регионе на следующей неделе

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Теплая погода с кратковременными дождями прогнозируется в Московском регионе на следующей неделе. Температура не превысит 26 градусов, рассказала ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Первая неделя будет иметь температурный фон около нормы, но на отрицательном фоне, то есть где-то на 1,5–2 градуса ниже нормы, а затем она выровняется до нормы", – отметила она.

По словам синоптика, в начале недели ночью ожидается около 8–13 градусов, а днем – от 19 до 24. Вторая половина недели окажется немного теплее. Также пройдут небольшие дожди, которые будут носить локальный характер.

При этом атмосферное давление начнет падать до понедельника, 15 июня, и составит 738 миллиметров ртутного столба. Затем оно будет повышаться.

Макарова добавила, что для летнего полугодия характеры плавные, небольшие изменения атмосферного давления.

Тем временем жара в Москве 12 июня может побить абсолютный температурный максимум, который был зарегистрирован 12 июня 1998 года – тогда воздух в городе прогрелся до 30,8 градуса. Похолодание в столичном регионе ожидается в воскресенье, 14 июня, когда Центральную Россию пересечет холодный атмосферный фронт с грозами.

