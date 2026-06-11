График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

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11 июня, 14:01

Общество

Жара в Москве 12 июня может побить абсолютный температурный максимум

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Жара в Москве в День России, 12 июня, может побить абсолютный температурный максимум. Об этом ТАСС заявили в Гидрометцентре России, сославшись на актуальные прогностические данные.

"К середине дня пятницы, 12 июня, столбики термометров в Москве могут подняться до 31–33 градусов, и это будет выше абсолютного суточного максимума, который был зарегистрирован 12 июня 1998 года – тогда воздух в городе прогрелся до 30,8 градуса", – рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пока за все дни сильной жары в столичном регионе не был побит ни один температурный рекорд. В среду, 10 июня, максимальная температура воздуха на метеостанции ВДНХ достигла 30 градусов, повторив рекорд 1998 года. Абсолютный максимум четверга, 11 июня, составляет 31,3 градуса тепла и тоже принадлежит 1998 году.

"Пока, согласно последним данным наблюдения, воздух на метеостанции ВДНХ прогрелся до 28,8 градуса", – указали в Гидрометцентре.

Похолодание в Московском регионе ожидается в воскресенье, 14 июня, когда Центральную Россию пересечет холодный атмосферный фронт с грозами. По словам синоптиков, высотный циклон с теплым воздухом будет смещаться на северо-восток, уступая циклону с северо-запада и его фронтальной системе.

Метеоролог Александр Ильин отметил, что дожди на следующей неделе будут идти почти каждый день. В понедельник, 15 июня, прогнозируются прояснения, а во вторник–среду, 16–17 июня, станет преобладать пасмурная погода с умеренными долгими осадками. При этом самые сильные ожидаются 16-го числа.

Жара сохранится в Москве в ближайшие дни

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