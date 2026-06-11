График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

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11 июня, 13:29

Общество

Период холодного вторжения прогнозируется в Москве всю следующую неделю

Фото: Москва 24/Антон Великжанин​

Период холодного вторжения прогнозируется в столице почти до конца следующей рабочей недели. Дожди будут идти практически каждый день, рассказал Москве 24 синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

При этом осадки и грозы ожидаются уже в предстоящие длинные выходные, 12–14 июня, отметил специалист. Однако дожди будут кратковременными и небольшими.

По словам Ильина, температура воздуха в пятницу, 12 июня, составит 28–33 градуса, а в субботу, 13 июня, – от 26 до 31 градуса. Заметно похолодает в воскресенье, 14 июня. В этот день столбики термометров опустятся до 19–24 градусов.

"В понедельник (15 июня. – Прим. ред.) можно ожидать прояснения, а во вторник – среду (16–17 июня. – Прим. ред.) станет преобладать пасмурная погода с умеренными долгими осадками. Самые сильные, возможно, пройдут во вторник", – сказал синоптик.

Он добавил, что вместе с температурой начнет понижаться и атмосферное давление. В воскресенье, 14-го числа, оно упадет до 740 миллиметров ртутного столба. В понедельник, 15 июня, давление будет составлять 738 миллиметров ртутного столба, а во вторник, 16 июня, – уже 735–737.

К норме оно вернется ближе к четвергу – пятнице, 18–19 июня, и составит 745–749 миллиметров ртутного столба.

Тем временем из-за прогнозируемых гроз в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до 21:00 пятницы, 12 июня. Также в городе введен оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. В столице и области местами возможна высокая пожарная опасность четвертого класса.

Жара сохранится в Москве в ближайшие дни

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