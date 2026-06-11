Роспотребнадзор: рабочий день рекомендуется сократить, если в офисе нет кондиционера

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Рабочий день рекомендуется сократить, если в офисе отсутствует климатическое оборудование. Такой совет дал Роспотребнадзор в связи с установившейся жаркой погодой.

Кондиционер в офисе должен поддерживать температуру на уровне 24–25 градусов. Однако, если его нет, рекомендуется сократить рабочий день на один час при достижении в помещении 28,5 градуса, на два часа – при 29 градусах и на четыре часа – при 30,5 градуса.

При этом на открытом воздухе и температуре от 32,5 градуса продолжительность периодов непрерывной работы должна составлять 15–20 минут с последующим отдыхом не менее 10–12 минут в охлаждаемых помещениях.

"Допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не должна превышать 4–5 часов для лиц, использующих специальную одежду для защиты от теплового излучения, и 1,5–2 часа для лиц без специальной одежды", – добавили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре также подчеркнули, что если на улице более 32,5 градуса, то работа относится к опасной. В таком случае не рекомендуется проведение работ на открытом воздухе. Следует изменить порядок рабочего дня, использовать специальную одежду и допускать к труду лиц не моложе 25 и не старше 40 лет.

Также важно организовать и соблюдать питьевой режим. При температуре воздуха более 30 градусов требуется выпивать примерно одну чашку воды каждые 20 минут. Кроме того, стоит употреблять фрукты и овощи.

Вместе с тем россиян предупредили, что резкий перепад температуры между жарой на улице и прохладным помещением с кондиционером может привести к боли в горле. Безопасной считается разница температур не более 5–7, максимум – 10 градусов. Поток холодного воздуха при этом не должен быть направлен на лицо, шею или спину.

