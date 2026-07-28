Дочь актера Тома Круза Сури отказалась от фамилии отца

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Дочь актера Тома Круза и актрисы Кэти Холмс Сури официально отказалась от фамилии отца, сменив ее на Ноэль. Об этом сообщило издание Page Six со ссылкой на документы.

Как отмечается в публичных записях, в октябре 2024 года дочь знаменитостей зарегистрировалась для голосования в штате Пенсильвания, где она проживает, под именем Сури Ноэль. Это указывает на то, что данное имя стало ее официальным.

По данным СМИ, девушка могла сменить имя еще в Нью-Йорке до переезда в Пенсильванию для учебы в колледже. Ноэль – это второе имя ее матери.

Круз и Холмс развелись в 2012 году. После развода их дочь осталась жить с матерью.

Ранее дочь актера Брэда Питта Вивьен также решила отказаться от фамилии отца и обратилась для этого в суд. Причина такого решения указана как "личная". Планируется, что слушание по делу состоится 2 ноября.

При этом Вивьен последовала примеру своих братьев и сестер – от фамилии отца отказались трое детей Питта от Анджелины Джоли. В частности, Захара Марли приняла такое решение в июне.