Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 июля, 08:17

Общество

В России предложили ввести бесплатные путевки в санатории для пенсионеров

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

В России необходимо начать поэтапно вводить бесплатный санаторно-курортный отдых для неработающих пенсионеров. Такое предложение озвучил замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в беседе с РИА Новости.

"Я считаю, что у нас иногда санатории в межсезонье не загружены, есть свободные места. Необходимо постепенно, поэтапно вводить для неработающих пенсионеров бесплатный отдых в санаториях от 10 до 21 дня", – сказал он.

По его словам, такая мера позволит не только финансово поддержать пожилых людей, но и положительно повлияет на состояние их здоровья. При реализации программы необходимо учитывать особенности регионов. В первую очередь, как отметил замсекретаря ОП РФ, возможность отдыха стоит предоставить пенсионерам из северных территорий, Сибири и Дальнего Востока.

"Я думаю, что необходимо вводить поэтапную программу, чтобы каждый регион участвовал в ней за счет федеральных и региональных субсидий", – добавил Гриб.

В рамках улучшения условий для пожилого населения замсекретаря ОП РФ ранее выдвинул еще одну идею, согласно которой неработающим пенсионерам необходимо предоставить скидки на все услуги ЖКХ.

Льготу следует рассчитывать пропорционально площади жилья, чтобы избежать освобождения от оплаты для владельцев больших квартир, уточнял Гриб. Особое внимание нужно уделить пенсионерам в частных домах, чьи расходы на содержание жилья выше.

Читайте также


общество

В Сети раскритиковали россиянку, которая развеяла прах матери над рекой

В целом нарушения каких-либо норм в подобных действиях нет, однако есть нюансы

Читать
закрыть

Москвичка едва не потеряла зуб из-за опасного эксперимента

Установка пломб без специального оборудования и знаний может нанести серьезный вред здоровью

Читать
закрыть

В Сети поспорили из-за отказа курьера поднимать тяжелый заказ

В интернете завирусилась история курьера, который не захотел доставлять 30 л воды на 23‑й этаж

Сотрудник сервиса доставки должен связаться с куратором для решения проблемы с заказом

Читать
закрыть

Стоит ли бояться появившегося в столичном регионе паука каракурта

Каракурта, в народе называемого черной вдовой, уже не первый год замечают в столице и области

После укуса яд распространяется по организму, вызывая сильную нарастающую боль

Читать
закрыть

Почему на Эльбрусе так часто погибают альпинисты?

За несколько дней на горе погибли несколько туристов, в том числе иностранных

Каждому участнику восхождения необходимо серьезно готовиться к походу

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от сдачи квартиры фейковым арендаторам

Преступная схема может приносить сотни тысяч рублей в месяц с одного объекта

Необходимо четко составлять договор

Читать
закрыть

Сколько зарабатывают женщины в "мужских" профессиях?

Высокий доход сейчас фиксируется у специалистов, где есть техническая сложность и дефицит кадров

Читать
закрыть

Может ли прием противозачаточных обернуться смертельной патологией?

Исследователи сообщили: прием препаратов может спровоцировать развитие рака

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика