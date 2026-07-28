В России предложили ввести бесплатные путевки в санатории для пенсионеров

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

В России необходимо начать поэтапно вводить бесплатный санаторно-курортный отдых для неработающих пенсионеров. Такое предложение озвучил замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в беседе с РИА Новости.

"Я считаю, что у нас иногда санатории в межсезонье не загружены, есть свободные места. Необходимо постепенно, поэтапно вводить для неработающих пенсионеров бесплатный отдых в санаториях от 10 до 21 дня", – сказал он.

По его словам, такая мера позволит не только финансово поддержать пожилых людей, но и положительно повлияет на состояние их здоровья. При реализации программы необходимо учитывать особенности регионов. В первую очередь, как отметил замсекретаря ОП РФ, возможность отдыха стоит предоставить пенсионерам из северных территорий, Сибири и Дальнего Востока.

"Я думаю, что необходимо вводить поэтапную программу, чтобы каждый регион участвовал в ней за счет федеральных и региональных субсидий", – добавил Гриб.

В рамках улучшения условий для пожилого населения замсекретаря ОП РФ ранее выдвинул еще одну идею, согласно которой неработающим пенсионерам необходимо предоставить скидки на все услуги ЖКХ.

Льготу следует рассчитывать пропорционально площади жилья, чтобы избежать освобождения от оплаты для владельцев больших квартир, уточнял Гриб. Особое внимание нужно уделить пенсионерам в частных домах, чьи расходы на содержание жилья выше.