Собянин рассказал, какими будут кабинеты биологии в реконструированных школах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2026 году после реконструкции в Москве распахнут двери 100 школ, кабинеты биологии которых оснастят современным оборудованием. Об этом в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.

"Интерес к биологии у наших ребят растет, и это неслучайно, ведь эта наука открывает двери в самые передовые отрасли – от фундаментальной и прикладной медицины и биоинженерии до высокотехнологичной агросферы и экологии", – отметил он.

Рост интереса подтверждают результаты экзаменов и олимпиад. В 2026 году ОГЭ по биологии сдавали более 12 тысяч девятиклассников, из них 4,7 тысячи получили оценку "отлично". ЕГЭ по этому предмету выбрали свыше 10,2 тысячи одиннадцатиклассников, около 2,7 тысячи из них набрали 80 баллов и выше.

На открытой городской научно-практической конференции "Старт в медицину" школьники представили более 6,6 тысячи исследований и разработок, а на конференции "Наука для жизни" – еще свыше 2,7 тысячи проектов.

Высокие результаты москвичи показали и на интеллектуальных соревнованиях. На заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по биологии они завоевали 29 дипломов победителей и 99 дипломов призеров. На международных турнирах столичные школьники взяли 3 золотые медали на Международной олимпиаде по биологии имени Авиценны, а также 6 золотых и 1 серебряную медаль на Открытой международной биологической олимпиаде.

Для поддержки увлеченных биологией школьников в рамках программы "Моя школа" создаются высокотехнологичные пространства. Для оснащения кабинетов закуплено более 1,6 тысячи микроскопов нового поколения, дающих объемное изображение. Они оснащены цифровыми видеокамерами, которые транслируют картинку на большой экран – это удобно как для учителя при объяснении материала, так и для учеников, выступающих с докладами.

Почти 1,3 тысячи препаровальных луп поступит в обновленные кабинеты для решения многих задач. Также школы получат порядка 1,5 тысячи наглядных демонстрационных моделей внутреннего строения животных и птиц и около 2,4 тысячи скелетных моделей рыб, земноводных и птиц. Для изучения анатомии человека закупаются разборные макеты головного мозга, сердца, легких, глаза, уха, челюсти и зубов.

Для практических занятий предусмотрено около 1,5 тысячи специализированных наборов для препарирования со скальпелями, пинцетами и ножницами.

Также в школах развернут цифровые лаборатории с высокоточными датчиками и индикаторами для измерения параметров окружающей среды – освещенности, влажности, шума, а также показателей работы человеческого организма – пульса, давления, частоты дыхания.

Кабинеты оснастят интерактивными панелями. С их помощью на уроках можно будет использовать виртуальные лаборатории Московской электронной школы: проводить эксперименты, исследовать микромир, изучать строение бактерий, вирусов, растений и животных.

Новые кабинеты биологии помогут ученикам погрузиться в науку еще со школы и осознанно выбрать будущую профессию, заключил градоначальник.

Ранее в столице определили участников Большой арктической экспедиции. Ими стали 14 юных москвичей – 10 школьников и 4 студента колледжей.

Всего в отборочных этапах приняли участие свыше 10 тысяч ребят. Чтобы получить возможность принять участие в экспедиции, они снимали мотивационные ролики, писали Арктический диктант, решали головоломки о Крайнем Севере, соревновались в лыжной гонке и разрабатывали исследовательские проекты по естественно-научной тематике.