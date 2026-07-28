Приставы взыскали с Долиной штраф ГИБДД и возбудили новое производство

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Судебные приставы взыскали с певицы Ларисы Долиной штраф ГИБДД в размере 750 рублей и возбудили новое исполнительное производство о взыскании еще одного штрафа на ту же сумму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы приставов.

Ранее на Долину было заведено исполнительное производство о взыскании штрафа в 750 рублей. По данным на 28 июля, певица погасила эту задолженность.

Однако перед погашением штрафа в отношении нее открыли новое производство. Акт выдан центром автофиксации правонарушений в области дорожного движения Госавтоинспекции столичного главка МВД России.

В 2024 году Долина стала жертвой обмана мошенников, продав свою квартиру. Суд приговорил всех аферистов к лишению свободы на сроки от 4 до 7 лет и оштрафовал их.

Позже певица оспорила сделку по продаже жилья и вернула право собственности, однако в 2025 году Верховный суд признал право собственности квартиры за покупательницей Полиной Лурье.

Мосгорсуд постановил выселить артистку. В середине января исполнительница и ее внучка покинули жилье. Кроме того, Долина подала в суд на мошенников, требуя возместить ей имущественный ущерб.