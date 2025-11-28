Суд назначил фигурантам дела о мошенничестве с квартирой Долиной от 4 до 7 лет колонии

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Балашихинский городской суд Московской области назначил фигурантам дела о мошенничестве в отношении народной артистки РФ Ларисы Долиной от 4 до 7 лет колонии. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

В частности, Андрея Основу приговорили к 4 годам колонии общего режима. Артур Каменецкий получил 7 лет колонии строгого режима, Дмитрий Леонтьев – такой же срок в колонии особого режима. Анжеле Цырульниковой было решено назначить 7 лет колонии общего режима. Кроме того, последней предписали выплатить штраф в размере 1 миллиона рублей, а остальным – 900 тысяч.

При этом прокуратура запрашивала для Цырульниковой 9,5 года лишения свободы, для Леонтьева и Каменецкого – по 7, а для Основы – 6. Также в ходатайстве указывались аналогичные суммы взысканий.

Сама артистка на слушание не явилась, уточнил присутствующий в суде корреспондент ТАСС.

Долина стала жертвой мошенников в августе 2024 года. Аферисты сообщили о якобы угрозе недвижимости и убедили ее продать квартиру, после чего перевести вырученные средства и другие деньги на некий "безопасный счет".

Певица смогла оспорить сделку в судебном порядке. В итоге право собственности на квартиру было оставлено за Долиной.

Расследование уголовного дела было завершено в июле 2025-го, после чего Каменецкого, Леонтьева, Основу и Цырульникову привлекли к ответственности. Установленный ущерб превысил 317,6 миллиона рублей.

При этом в ноябре текущего года было возбуждено еще одно уголовное дело – по факту угрозы убийством Долиной. Ее адвокат Ксения Апарина заявляла, что из-за аферы неизвестные угрожали убийством артистке.