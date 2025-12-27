Красная площадь будет закрыта для посещения в новогоднюю ночь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Красная площадь будет закрыта для посещения в ночь с 31 декабря на 1 января. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД РФ.

Ограничения начнут действовать с 18:00 31 декабря и продлятся до 10:00 1 января. При этом ГУМ-каток будет работать в соответствии с расписанием.

Между тем с 31 декабря на 1 января городской транспорт в Москве будет работать по особому графику. Например, метро и МЦК в новогоднюю ночь будут открыты без перерыва, а МЦД – до 03:00.

Кроме того, по 10 января парковка на улицах Москвы будет бесплатной. 11 января стоянки будут работать по тарифам воскресного дня, за исключением улиц с тарифами 80, 450 и 600 рублей в час.

Городской транспорт столицы уже украсили к Новому году. Специалисты оформили поезда, автобусы, электробусы, трамваи и электросуда, а также станции метро и другие объекты инфраструктуры.

В частности, украшенный яркими гирляндами трамвай вышел на новый маршрут № 5 по Трифоновской улице.

