Новости

Новости

20 февраля, 21:24

В мире

Тушу самки кита весом 6,5 тонны вынесло на берег в Испании

Фото: needtoknow.co.uk

Тушу девятиметрового кита выбросило на берег у пристани для яхт в испанской Валенсии, сообщает "Радио 1" со ссылкой на Need To Know.

Указывается, что мертвая самка финвала весит 6,5 тонны.

Финвал – второе животное на планете после синего кита. Обычно достигает 27 метров в длину. Данные киты живут во всех океанах и обычно держатся подальше от берегов. Кроме того, вид находится под угрозой исчезновения.

Из-за того, что туша оказалась на мелководье, ее пришлось перемещать на пристань с помощью подъемного крана. Ветеринары, осмотревшие животное, не обнаружили на теле травм, которые были бы характерны для смертельного столкновения с судами.

Образцы тканей направили в Университет Святого Павла и Университет Комплутенсе в Мадриде, чтобы выяснить причины смерти. Самку на грузовике вывезли на мусоросжигательную станцию для кремации.

Ранее сообщалось, что на западе Дании на берег выбросились четыре кашалота. Один из них ранен, состояние других животных неизвестно. Полиция открыла дело по данному факту.

Согласно информации СМИ, киты стали чаще выбрасываться на датские пляжи. Например, в начале февраля было уже два подобных случая, которые стали первыми за 10 лет.

животныеза рубежом

