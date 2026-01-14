Крупную беременную акулу-дракона прибило к берегу пляжа в Испании

Фото: thesun.co.uk/Jam Press/CRAM

К берегу туристического пляжа в Испании прибило тушу беременной самки акулы-дракона. Данный вид обитает преимущественно на многокилометровой глубине. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на материал Mirror.

В ходе вскрытия, которое проводил президент центра изучения и защиты морских видов Луис Лариа, причину гибели установить не удалось. Он предположил, что акула могла угодить в рыболовные снасти и травмироваться, после чего ее и выбросило на берег.

Самка на момент гибели вынашивала 12 эмбрионов. Примечательно, что данный вид является редким и находится под угрозой из-за медленного размножения и активного промысла на него в прошлом.

Ранее на пляже британской деревни Пембри была найдена гигантская туша неизвестного морского существа. По данным СМИ, оно могло быть китом. Туша появилась на берегу ночью.

Морские биологи приступили к исследованию останков, чтобы установить вид и причины смерти. Предполагается, что это могло произойти из-за болезни, недоедания или загрязнения океана, что указывает на экологические проблемы.