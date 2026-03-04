Движение транспорта перекрыто на ряде улиц в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Движение транспорта временно перекрыли на нескольких улицах в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В настоящее время водители не могут проехать по Тверской улице в районе Бульварного кольца по направлению в центр, по Житной улице, по Новоарбатскому мосту и Новинскому бульвару.

Кроме того, движение закрыто:



на Кремлевской набережной по направлению к Большому Каменному мосту;

на улице Знаменке;

на Ленинском проспекте в районе Калужской площади по направлению в центр;

на улице Волхонке по направлению в центр.

В связи с ограничениям горожан призвали планировать свой маршрут заранее.

Ранее движение автотранспорта ограничили на участке дороги Северо-Восточной хорды (СВХ) в районе станции метро "Ботанический сад" в ночное время до 20 апреля. Запрет действует с 23:00 до 05:00.

Меры связаны с проведением строительных работ и касаются участка дороги на Московском скоростном диаметре (МСД), где для движения недоступна одна полоса.

