04 марта, 12:53 (обновлено 04.03.2026 14:01)Транспорт
Движение транспорта перекрыто на ряде улиц в центре Москвы
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева
Движение транспорта временно перекрыли на нескольких улицах в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
В настоящее время водители не могут проехать по Тверской улице в районе Бульварного кольца по направлению в центр, по Житной улице, по Новоарбатскому мосту и Новинскому бульвару.
Кроме того, движение закрыто:
- на Кремлевской набережной по направлению к Большому Каменному мосту;
- на улице Знаменке;
- на Ленинском проспекте в районе Калужской площади по направлению в центр;
- на улице Волхонке по направлению в центр.
В связи с ограничениям горожан призвали планировать свой маршрут заранее.
Ранее движение автотранспорта ограничили на участке дороги Северо-Восточной хорды (СВХ) в районе станции метро "Ботанический сад" в ночное время до 20 апреля. Запрет действует с 23:00 до 05:00.
Меры связаны с проведением строительных работ и касаются участка дороги на Московском скоростном диаметре (МСД), где для движения недоступна одна полоса.
Движение в центре Москвы локально ограничат 4 марта