Выпускники в приграничных регионах РФ сдадут внутришкольный экзамен вместо ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Выпускники новых и приграничных регионов России в 2026 году смогут вновь сдать внутришкольный экзамен вместо ЕГЭ, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в ходе совещания Владимира Путина с членами правительства.

"По результатам школьных экзаменов можно будет поступить в вузы через их внутренние вступительные испытания", – добавил Кравцов.

По его словам, подготовка к проведению ЕГЭ идет штатно, приоритетом является объективность и безопасность экзаменов. Основной период начнется 1 июня и продлится до 7 июля. При этом 8 и 9 июля станут дополнительными днями для пересдачи одного из предметов.

Предполагается, что в текущем году государственный экзамен сдадут 750 тысяч школьников, резюмировал министр.

Ранее экс-министр образования России, президент РУДН, один из создателей ЕГЭ Владимир Филиппов рассказывал, что отказ от этого экзамена повлечет за собой возвращение платных подготовительных курсов при вузах и практики поступления "по звонкам от начальства".

Отмена ЕГЭ также приведет к тому, что абитуриентам придется ехать сдавать вступительные испытания в конкретное образовательное учреждение, указал он.

