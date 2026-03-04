Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 марта, 17:46

Общество

Выпускники в приграничных регионах РФ сдадут внутришкольный экзамен вместо ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Выпускники новых и приграничных регионов России в 2026 году смогут вновь сдать внутришкольный экзамен вместо ЕГЭ, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в ходе совещания Владимира Путина с членами правительства.

"По результатам школьных экзаменов можно будет поступить в вузы через их внутренние вступительные испытания", – добавил Кравцов.

По его словам, подготовка к проведению ЕГЭ идет штатно, приоритетом является объективность и безопасность экзаменов. Основной период начнется 1 июня и продлится до 7 июля. При этом 8 и 9 июля станут дополнительными днями для пересдачи одного из предметов.

Предполагается, что в текущем году государственный экзамен сдадут 750 тысяч школьников, резюмировал министр.

Ранее экс-министр образования России, президент РУДН, один из создателей ЕГЭ Владимир Филиппов рассказывал, что отказ от этого экзамена повлечет за собой возвращение платных подготовительных курсов при вузах и практики поступления "по звонкам от начальства".

Отмена ЕГЭ также приведет к тому, что абитуриентам придется ехать сдавать вступительные испытания в конкретное образовательное учреждение, указал он.

Репетитор на базе ИИ появился в "Московской электронной школе"

Читайте также


образованиеобщество

Главное

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

Как правильно организовать цифровой детокс?

Сначала стоит определиться, что именно нужно ограничить: только социальные сети или поток новостей

Нужно найти пару человек, которые смогут оповестить в случае экстренной ситуации

Читать
закрыть

Какие профессии могут стать доступны для женщин в будущем?

Речь идет о машинистах экскаваторов и погрузочных машин

Женщины смогут быть работниками шахт и горнодобывающих предприятий

Читать
закрыть

Как вернуть деньги за сорванный отдых из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Если в договоре не прописан возврат денег при форс-мажоре, путешественник имеет право подать претензию

Претензию можно отправить в электронном виде, но она должна быть оформлена официально

Читать
закрыть

Зачем вводится устный экзамен по истории перед ОГЭ?

Мера улучшит качество образования, а интерес к истории будет возрастать

Однако эксперты уверены: нововведение создаст лишнюю нагрузку на учеников

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье глаз?

Во время отдыха можно сделать гимнастику для глаз, чтобы расслабить хрусталик и снизить спазм

Стоит приобрести очки с линзами, защищающими от синего излучения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика