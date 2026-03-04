В Иране опровергли информацию о готовности обсудить прекращение конфликта

Фото: AP Photo/Bilal Hussein

В Иране опровергли информацию газеты New York Times о готовности Тегерана обсудить прекращение огня. Об этом сообщает агентство Tasnim, ссылаясь на источник в министерстве разведки Ирана.

Ранее New York Times выпустила статью, в которой говорилось, что после израильских и американских ударов Иран через посредников заявил о готовности к переговорам по поводу завершения конфликта.

Источник агентства назвал статью выдумкой и психологической операцией во время боевых действий. Он добавил, что Иран не сомневается в своей цели наказать врагов и будет "без колебаний" отвечать на удары Израиля и США.

США и Израиль атаковали Иран 28 февраля. В ответ Исламская Республика нанесла удары по израильской территории, а также американским военным базам, расположенным в странах Персидского залива.

По последним данным, число жертв среди мирного иранского населения достигло 787 человек. Также в ходе эскалации погибли верховный лидер страны Али Хаменеи, министр обороны генерал-лейтенант Азиз Насирзаде и начальник Генштаба генерал-лейтенант Абдольрахим Мусави.