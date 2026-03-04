Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 марта, 13:08

Политика
Главная / Новости /

CNN: Иран ударил по девяти военным базам США на Ближнем Востоке

Иран ударил по девяти военным базам США на Ближнем Востоке

Фото: AP Photo/Mahmoud Illean

Вооруженные силы Ирана за последние двое суток нанесли удары как минимум по девяти военным базам США на Ближнем Востоке, сообщает CNN.

Журналисты изучили спутниковые снимки и выяснили, что Тегеран атаковал четыре военных объекта в Кувейте, две военных цели в ОАЭ, а также по одному объекту в Ираке, Бахрейне и Катаре.

В частности, из-за атаки по базе 5-го флота Военно-морских сил США в Бахрейне оказались уничтожены два радиопрозрачных купола центра спутниковой связи и склад.

Эскалация на Ближнем Востоке началась 28 февраля, когда США и Израиль нанесли удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала территорию еврейского государства и американские военные базы в регионе.

4 марта Соединенные Штаты подтвердили, что Иран произвел массированный пуск баллистических ракет и беспилотников. Всего республика задействовала более 500 баллистических ракет и свыше 2 тысяч беспилотников. Наступательный потенциал Ирана ослабевает, считают в США.

США и Израиль ударили по ядерному центру в Натанзе

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Главное

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

Как правильно организовать цифровой детокс?

Сначала стоит определиться, что именно нужно ограничить: только социальные сети или поток новостей

Нужно найти пару человек, которые смогут оповестить в случае экстренной ситуации

Читать
закрыть

Какие профессии могут стать доступны для женщин в будущем?

Речь идет о машинистах экскаваторов и погрузочных машин

Женщины смогут быть работниками шахт и горнодобывающих предприятий

Читать
закрыть

Как вернуть деньги за сорванный отдых из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Если в договоре не прописан возврат денег при форс-мажоре, путешественник имеет право подать претензию

Претензию можно отправить в электронном виде, но она должна быть оформлена официально

Читать
закрыть

Зачем вводится устный экзамен по истории перед ОГЭ?

Мера улучшит качество образования, а интерес к истории будет возрастать

Однако эксперты уверены: нововведение создаст лишнюю нагрузку на учеников

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье глаз?

Во время отдыха можно сделать гимнастику для глаз, чтобы расслабить хрусталик и снизить спазм

Стоит приобрести очки с линзами, защищающими от синего излучения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика