CNN: Иран ударил по девяти военным базам США на Ближнем Востоке

Фото: AP Photo/Mahmoud Illean

Вооруженные силы Ирана за последние двое суток нанесли удары как минимум по девяти военным базам США на Ближнем Востоке, сообщает CNN.

Журналисты изучили спутниковые снимки и выяснили, что Тегеран атаковал четыре военных объекта в Кувейте, две военных цели в ОАЭ, а также по одному объекту в Ираке, Бахрейне и Катаре.

В частности, из-за атаки по базе 5-го флота Военно-морских сил США в Бахрейне оказались уничтожены два радиопрозрачных купола центра спутниковой связи и склад.

Эскалация на Ближнем Востоке началась 28 февраля, когда США и Израиль нанесли удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала территорию еврейского государства и американские военные базы в регионе.

4 марта Соединенные Штаты подтвердили, что Иран произвел массированный пуск баллистических ракет и беспилотников. Всего республика задействовала более 500 баллистических ракет и свыше 2 тысяч беспилотников. Наступательный потенциал Ирана ослабевает, считают в США.

