Новости

Новости

04 марта, 17:12

Культура

В Театре Маяковского опровергли информацию о болезни актрисы Евгении Симоновой

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Замена спектакля "Скучная история" на постановку "Женитьба" не связана со здоровьем актрисы, народной артистки России Евгении Симоновой. Об этом сообщили в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского.

О замене постановок стало известно 3 марта. В сообщении пресс-службы театра говорилось, что меры пришлось принять в связи с болезнью одного из артистов, чье имя не уточнялось. Впоследствии в Сети появились слухи, что речь идет о Симоновой, которая якобы проходит обследование в одной из клиник Москвы.

"Со здоровьем Евгении Павловны все хорошо. Замена спектакля никак не связана со здоровьем народной артистки", – приводит слова представителя театра ТАСС.

Собеседница агентства также добавила, что ближайшая постановка "Московский хор" с участием Симоновой запланирована на 9 марта. Она пройдет на основной сцене театра.

Ранее невестка актрисы Анны Фроловцевой Эльмира Кузьменко опровергла информацию о ее госпитализации. По словам родственницы, данные о проблемах со здоровьем артистки являются неверными. Фроловцева, в свою очередь, также подтвердила слова невестки.

