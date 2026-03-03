Форма поиска по сайту

Пользователи Сети раскритиковали Собчак за приглашение Губина на интервью

"Моя карьера закончилась": Андрей Губин рассказал о своем здоровье

Звезда российской эстрады 1990-х Андрей Губин впервые за долгое время дал большое интервью. В разговоре с Ксенией Собчак он рассказал о здоровье, былой славе, а также поделился мнением о творчестве коллег-ровесников и молодых исполнителей. Подробности – в материале Москвы 24.

"Я даже улыбнуться не могу"

Фото: youtube.com/"Осторожно: Собчак"

Интервью с 51-летним певцом и композитором Андреем Губиным появилось на YouTube-канале журналиста Ксении Собчак 2 марта. Звезда 1990-х рассказал о своем здоровье и тяжелом диагнозе.

"Я заболел в 28 лет, и моя карьера закончилась. Мотался по заграницам: Израиль, Германия. Врачи у нас тут. Лежал в психушке, в отделении депрессии, с психами общался. Все анализы сдал, даже онкомаркеры, которые за рак отвечают. Анализы все великолепные", – добавил исполнитель.

Губин исчез из публичного пространства еще в начале 2000-х и стал вести затворнический образ жизни. В одном из интервью в 2021 году он впервые рассказал о диагнозе, который ему поставили, – левосторонняя прозопалгия лица. Недуг сопровождается постоянными болями.

При этом исполнитель отметил, что течение болезни усугубляется.

Я даже улыбнуться не могу. Мне даже говорить больно. Я вообще не разговариваю ни с кем. Мне больно говорить по телефону. А уж петь-то тем более. Мне ходить больно. Мне с утра с постели подняться больно. До кровати встать, дойти. Но я выздоравливаю. Я хочу выздороветь. Я всегда полон оптимизма. Я хочу детей иметь.
Андрей Губин
певец, музыкант, композитор

Певец поделился, что в таком состоянии возвращаться на сцену и выступать – это "позор". Губин добавил, что не будет этого делать, тем более деньги сейчас ему не нужны, финансовых трудностей у него нет.

"Такая работа не оживит. Если бы я был бы в форме, Ксюш, ну, ты думаешь, я не выступал бы? На сцену не пойду. Я хромой, горбатый человек", – высказался музыкант.

При этом певец заявил, что он "абсолютно нормальный, адекватный человек", который ходит на концерты и стоит в партере, передвигается в метро, ездит на велосипеде и занимается спортом, общается с людьми.

"У меня нет психологических загонов. Я стремлюсь к тому, чтобы мой разум победил болезнь. И не только разум. Я как бы прилагаю к этому определенные физические усилия", – уточнил Андрей.

При этом в январе певец рассказал журналистам, что чувствует себя полным сил и активно занимается творчеством.

"У меня готовы три песни, осталось только подать. Как только закончатся проблемы со здоровьем, то я это сделаю", – рассказал композитор.

Артист тогда отметил, что готов передать треки другим звездам, если поймет, что не сможет выйти на сцену самостоятельно.

"У нас в шоу-бизнесе гениев нет"

Фото: legion-media.com

В процессе интервью Губин высказался и о современных исполнителях. Он отметил тембр голоса солистки группы "Моя Мишель" Татьяны Ткачук, а также вокальные данные и выступления певицы Zivert.

Мари Краймбрери? Ну нет, ну куда?! Zivert? Ну нормально, стоит своих денег... Она симпатичная, мне нравится как девушка, но есть такое понятие, как творчество. К Ольге Бузовой хорошо отношусь. Панайотов без фонограммы поет концерты, но лучше бы он не пел. Тембр у него неинтересный. <…> У нас в шоу-бизнесе гениев нет.
Андрей Губин
певец, музыкант, композитор

Кроме того, Губин рассказал, что испытывает неловкость за своих коллег из 1990-х, в частности за Сергея Жукова.

"Шепелявый Сережа Жуков прыгает по сцене и кричит: "Привет, девчонки". Разве это не позор? Конкретный позор. Шепелявый человек, ему на сцену нельзя вообще. Это профнепригодность", – заявил Губин.

Также обсуждаемым моментом из интервью стал рассказ о том, как Андрей в молодости соблазнял фанаток после концерта. По его словам, на каждом выступлении он высматривал в зрительном зале красивых девушек и приглашал их провести вместе вечер. Делал он это через администратора.

Убегаешь за водичкой между песнями и говоришь: "Третий ряд, 18 место, одета так-то. Спроси, не хочет ли после концерта познакомиться. <…> Иногда девушки соглашаются зайти. 18, 19, 20 лет. Выпиваем. Ну и соблазняем, если получается.
Андрей Губин
певец, музыкант, композитор

Губин отметил, что перестал так делать после того, как к нему начали приходить девушки, которых он бросал во время предыдущих гастролей. Певец осознал, что причинял им душевные страдания.

Пользователи Сети раскритиковали Губина за это откровение.

"Они и так табунами бегали и без соблазнения", "улетай, улетай, словно...", "допелся. Или допился", – написали зрители.

Также в комментариях под выпуском раскритиковали и Ксению Собчак, посчитав приглашение Губина на интервью "неэтичным": некоторые назвали его "российской Бритни Спирс", намекая на ментальные проблемы поп-принцессы. При этом сама Собчак обозначила в начале видео, что ее миссия – вернуть Андрея в шоу-бизнес.

"Крашем снова ему уже не стать, ностальгию он в текущем состоянии не вызывает, а возвращать его в качестве фрика тоже не очень справедливо. Если будет петиция "отстаньте от Губина", то я подпишу", – написал один из зрителей.

При этом большая часть комментаторов положительно отнеслись к рассказам Андрея и пожелали ему здоровья и сил.

