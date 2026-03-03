Пользователи Сети раскритиковали Собчак за приглашение Губина на интервью

Звезда российской эстрады 1990-х Андрей Губин впервые за долгое время дал большое интервью. В разговоре с Ксенией Собчак он рассказал о здоровье, былой славе, а также поделился мнением о творчестве коллег-ровесников и молодых исполнителей. Подробности – в материале Москвы 24.

"Я даже улыбнуться не могу"

Интервью с 51-летним певцом и композитором Андреем Губиным появилось на YouTube-канале журналиста Ксении Собчак 2 марта. Звезда 1990-х рассказал о своем здоровье и тяжелом диагнозе.

"Я заболел в 28 лет, и моя карьера закончилась. Мотался по заграницам: Израиль, Германия. Врачи у нас тут. Лежал в психушке, в отделении депрессии, с психами общался. Все анализы сдал, даже онкомаркеры, которые за рак отвечают. Анализы все великолепные", – добавил исполнитель.



Губин исчез из публичного пространства еще в начале 2000-х и стал вести затворнический образ жизни. В одном из интервью в 2021 году он впервые рассказал о диагнозе, который ему поставили, – левосторонняя прозопалгия лица. Недуг сопровождается постоянными болями.



При этом исполнитель отметил, что течение болезни усугубляется.





Андрей Губин певец, музыкант, композитор Я даже улыбнуться не могу. Мне даже говорить больно. Я вообще не разговариваю ни с кем. Мне больно говорить по телефону. А уж петь-то тем более. Мне ходить больно. Мне с утра с постели подняться больно. До кровати встать, дойти. Но я выздоравливаю. Я хочу выздороветь. Я всегда полон оптимизма. Я хочу детей иметь.

Певец поделился, что в таком состоянии возвращаться на сцену и выступать – это "позор". Губин добавил, что не будет этого делать, тем более деньги сейчас ему не нужны, финансовых трудностей у него нет.

"Такая работа не оживит. Если бы я был бы в форме, Ксюш, ну, ты думаешь, я не выступал бы? На сцену не пойду. Я хромой, горбатый человек", – высказался музыкант.

При этом певец заявил, что он "абсолютно нормальный, адекватный человек", который ходит на концерты и стоит в партере, передвигается в метро, ездит на велосипеде и занимается спортом, общается с людьми.

"У меня нет психологических загонов. Я стремлюсь к тому, чтобы мой разум победил болезнь. И не только разум. Я как бы прилагаю к этому определенные физические усилия", – уточнил Андрей.

При этом в январе певец рассказал журналистам, что чувствует себя полным сил и активно занимается творчеством.

"У меня готовы три песни, осталось только подать. Как только закончатся проблемы со здоровьем, то я это сделаю", – рассказал композитор.

Артист тогда отметил, что готов передать треки другим звездам, если поймет, что не сможет выйти на сцену самостоятельно.

"У нас в шоу-бизнесе гениев нет"

В процессе интервью Губин высказался и о современных исполнителях. Он отметил тембр голоса солистки группы "Моя Мишель" Татьяны Ткачук, а также вокальные данные и выступления певицы Zivert.





Андрей Губин певец, музыкант, композитор Мари Краймбрери? Ну нет, ну куда?! Zivert? Ну нормально, стоит своих денег... Она симпатичная, мне нравится как девушка, но есть такое понятие, как творчество. К Ольге Бузовой хорошо отношусь. Панайотов без фонограммы поет концерты, но лучше бы он не пел. Тембр у него неинтересный. <…> У нас в шоу-бизнесе гениев нет.

Кроме того, Губин рассказал, что испытывает неловкость за своих коллег из 1990-х, в частности за Сергея Жукова.

"Шепелявый Сережа Жуков прыгает по сцене и кричит: "Привет, девчонки". Разве это не позор? Конкретный позор. Шепелявый человек, ему на сцену нельзя вообще. Это профнепригодность", – заявил Губин.

Также обсуждаемым моментом из интервью стал рассказ о том, как Андрей в молодости соблазнял фанаток после концерта. По его словам, на каждом выступлении он высматривал в зрительном зале красивых девушек и приглашал их провести вместе вечер. Делал он это через администратора.





Андрей Губин певец, музыкант, композитор Убегаешь за водичкой между песнями и говоришь: "Третий ряд, 18 место, одета так-то. Спроси, не хочет ли после концерта познакомиться. <…> Иногда девушки соглашаются зайти. 18, 19, 20 лет. Выпиваем. Ну и соблазняем, если получается.

Губин отметил, что перестал так делать после того, как к нему начали приходить девушки, которых он бросал во время предыдущих гастролей. Певец осознал, что причинял им душевные страдания.

Пользователи Сети раскритиковали Губина за это откровение.

"Они и так табунами бегали и без соблазнения", "улетай, улетай, словно...", "допелся. Или допился", – написали зрители.

Также в комментариях под выпуском раскритиковали и Ксению Собчак, посчитав приглашение Губина на интервью "неэтичным": некоторые назвали его "российской Бритни Спирс", намекая на ментальные проблемы поп-принцессы. При этом сама Собчак обозначила в начале видео, что ее миссия – вернуть Андрея в шоу-бизнес.

"Крашем снова ему уже не стать, ностальгию он в текущем состоянии не вызывает, а возвращать его в качестве фрика тоже не очень справедливо. Если будет петиция "отстаньте от Губина", то я подпишу", – написал один из зрителей.

При этом большая часть комментаторов положительно отнеслись к рассказам Андрея и пожелали ему здоровья и сил.