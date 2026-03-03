Пользователи Сети раскритиковали Собчак за приглашение Губина на интервью

Звезда российской эстрады 1990-х Андрей Губин впервые за долгое время дал большое интервью. В разговоре с Ксенией Собчак он рассказал о здоровье, былой славе, а также поделился мнением о творчестве коллег-ровесников и молодых исполнителей. Подробности – в материале Москвы 24.
"Я даже улыбнуться не могу"
Интервью с 51-летним певцом и композитором Андреем Губиным появилось на YouTube-канале журналиста Ксении Собчак 2 марта. Звезда 1990-х рассказал о своем здоровье и тяжелом диагнозе.
"Я заболел в 28 лет, и моя карьера закончилась. Мотался по заграницам: Израиль, Германия. Врачи у нас тут. Лежал в психушке, в отделении депрессии, с психами общался. Все анализы сдал, даже онкомаркеры, которые за рак отвечают. Анализы все великолепные", – добавил исполнитель.
При этом исполнитель отметил, что течение болезни усугубляется.
Певец поделился, что в таком состоянии возвращаться на сцену и выступать – это "позор". Губин добавил, что не будет этого делать, тем более деньги сейчас ему не нужны, финансовых трудностей у него нет.
"Такая работа не оживит. Если бы я был бы в форме, Ксюш, ну, ты думаешь, я не выступал бы? На сцену не пойду. Я хромой, горбатый человек", – высказался музыкант.
При этом певец заявил, что он "абсолютно нормальный, адекватный человек", который ходит на концерты и стоит в партере, передвигается в метро, ездит на велосипеде и занимается спортом, общается с людьми.
"У меня нет психологических загонов. Я стремлюсь к тому, чтобы мой разум победил болезнь. И не только разум. Я как бы прилагаю к этому определенные физические усилия", – уточнил Андрей.
При этом в январе певец рассказал журналистам, что чувствует себя полным сил и активно занимается творчеством.
"У меня готовы три песни, осталось только подать. Как только закончатся проблемы со здоровьем, то я это сделаю", – рассказал композитор.
Артист тогда отметил, что готов передать треки другим звездам, если поймет, что не сможет выйти на сцену самостоятельно.
"У нас в шоу-бизнесе гениев нет"
В процессе интервью Губин высказался и о современных исполнителях. Он отметил тембр голоса солистки группы "Моя Мишель" Татьяны Ткачук, а также вокальные данные и выступления певицы Zivert.
Кроме того, Губин рассказал, что испытывает неловкость за своих коллег из 1990-х, в частности за Сергея Жукова.
"Шепелявый Сережа Жуков прыгает по сцене и кричит: "Привет, девчонки". Разве это не позор? Конкретный позор. Шепелявый человек, ему на сцену нельзя вообще. Это профнепригодность", – заявил Губин.
Также обсуждаемым моментом из интервью стал рассказ о том, как Андрей в молодости соблазнял фанаток после концерта. По его словам, на каждом выступлении он высматривал в зрительном зале красивых девушек и приглашал их провести вместе вечер. Делал он это через администратора.
Губин отметил, что перестал так делать после того, как к нему начали приходить девушки, которых он бросал во время предыдущих гастролей. Певец осознал, что причинял им душевные страдания.
Пользователи Сети раскритиковали Губина за это откровение.
"Они и так табунами бегали и без соблазнения", "улетай, улетай, словно...", "допелся. Или допился", – написали зрители.
Также в комментариях под выпуском раскритиковали и Ксению Собчак, посчитав приглашение Губина на интервью "неэтичным": некоторые назвали его "российской Бритни Спирс", намекая на ментальные проблемы поп-принцессы. При этом сама Собчак обозначила в начале видео, что ее миссия – вернуть Андрея в шоу-бизнес.
"Крашем снова ему уже не стать, ностальгию он в текущем состоянии не вызывает, а возвращать его в качестве фрика тоже не очень справедливо. Если будет петиция "отстаньте от Губина", то я подпишу", – написал один из зрителей.
При этом большая часть комментаторов положительно отнеслись к рассказам Андрея и пожелали ему здоровья и сил.