Иосиф Пригожин резко раскритиковал молодых исполнителей

Продюсер Иосиф Пригожин резко высказался по поводу молодых исполнителей. Супруг певицы Валерии уже не первый раз выступает с критикой нового поколения в шоу-бизнесе. За что заслуженные артисты критикуют молодежь, читайте в материале Москвы 24.

"Отборный трэш"

Супруг певицы Валерии, продюсер Иосиф Пригожин, в резких выражениях высказался о современных исполнителях. Он отметил, что не понимает новое поколение музыкантов, которые, по его мнению, стремятся копировать друг друга в стиле и манере исполнения.





Иосиф Пригожин продюсер Имен нет, кликухи одни, наколки, ты не понимаешь, где там лицо у него, потому что он весь разрисованный. Я за индивидуальность. Когда все одинаковые, в наколках, и манера пения одинаковая – жуют слова, ты думаешь: "А что он спел сейчас? Какое там слово?" А ты же хочешь понимать смысл слов, сопереживать – в этом вопрос.

Продюсер отметил, что надо слушать хорошую музыку, смотреть качественные фильмы и читать достойную литературу.

Пригожин не первый раз критикует молодых исполнителей. Весной в одном из интернет-шоу супруг Валерии высказался против засилья блогеров на эстраде. По его мнению, звезды соцсетей мешают развиваться в шоу-бизнесе действительно одаренным артистам и отнимают их рекламные контракты. Пригожин высказался особенно резко в адрес Вали Карнавал. 23-летняя блогер начала карьеру в соцсетях, а затем записала несколько треков.

"Может быть, блогер она хороший, но как певицу я ее не воспринимаю. Честно говоря, мне даже неинтересно ее творчество. Понимаете, если вы мастер эпистолярного жанра или вокала и идете в блогеры, это понятно, потому что вы блогинг используете как инструмент. А если вы неуч и глупое существо, хотите просто заработать денег, потому что вам кажется, что, пукнув в картинку, вы обязательно станете миллиардером или миллионером… У них получается? Получается! Но тех, кто на это ведется, я считаю просто совершенно глупыми людьми", – заявил Пригожин.

Журналист, телеведущий и музыкальный критик Сергей Соседов поддержал продюсера, назвав вокальные попытки Вали "засором ушей" и "отборным трэшем".

К критике присоединилась и экс-солистка группы "Мираж" Наталья Гулькина, выразив мнение, что молодежь деградирует, если их кумиром является Карнавал.

К слову, Соседов не первый раз высказывал негатив в адрес Вали. В сентябре этого года в беседе с Teleprogramma.org он заявил, что те, "кому неинтересна хорошая музыка, качественные артисты, высокий репертуар, пусть смотрят Валю Карнавал". А в июне резко высказался по поводу выбора блогера в качестве ведущей одной из телевизионных музыкальных программ, назвав это "смешным".

От Соседова доставалось и другой молодой исполнительнице, Клаве Коке. В мае этого года в одном из интернет-шоу телеведущий раскритиковал псевдоним певицы, назвав его неприличным и сравнив с "кликухой вертухайки на зоне".

В декабре прошлого года в одном из интернет-шоу Сергей прошелся и в целом по творчеству современных исполнителей, заявив, что сейчас попросту "нечего критиковать", ведь любую критику необходимо "заслужить", работая над собой. Соседов с трудом припомнил псевдонимы и имена некоторых популярных исполнителей.





Сергей Соседов журналист, телеведущий, музыкальный критик Ну что я буду критиковать? Творчество Клавы Кокс, Лики Чеботиной или кого-то там еще? Мне это неинтересно. Это не мой уровень, это стрельба из пушки по воробьям – я таким не занимаюсь. Понимаете, не все заслуживает критики. Есть вещи, которые очевидно плохи, и об этом даже не надо говорить.

Автор-исполнитель и композитор Юрий Лоза тоже не жалует современных музыкантов. В мае этого года в разговоре с "Общественной службой новостей" исполнитель заявил, что некоторым представителям современного шоу-бизнеса и вовсе стоит запретить выступать на сцене.

"То, что Кока, Чеботина и всякие Косты Лакосты выходят на сцену и открывают рот под фонограмму – их это вокалистами не делает. Исполнитель должен петь акапельно, без фонограммы, без звукового тюнинга", – поделился мнением Лоза.

Автор хита "Плот" также отметил, что перечисленные исполнители "в вокале ничего не понимают". Кроме того, исполнитель заявил, что эти музыканты ему неинтересны и он не желает выходить с ними на одну сцену.

"Немного похулиганили"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров; телеграм-канал "Мари Краймбрери"

Однако не все старожилы отечественной эстрады с настороженностью и негативом относятся к исполнителям других поколений. Напротив, многие мэтры с удовольствием выходят с современными певцами на одну сцену, участвуют в различных шоу в формате музыкальных битв, а также записывают фиты. Например, 21 октября народный артист РФ Филипп Киркоров анонсировал совместный трек с Мари Краймбрери и выразил восхищение талантом и работоспособностью молодой коллеги. Его слова передал телеграм-канал "Звездач".





Филипп Киркоров певец, народный артист РФ Она уже записана. Мари сейчас там что-то химичит, сливает все в лучший результат, поэтому когда выйдет – зависит от нее. Она прям потрясающий продюсер, я даже ездил перезаписывал там кое-что. Был на ее аншлаговом концерте в ВТБ, ну потрясающее шоу. Только родила, а уже подняла на ноги такую грандиозную программу.

В свою очередь, народный артист РФ Григорий Лепс объединился для совместной работы с Shaman. 17 октября исполнители презентовали отрывок новой песни в своих соцсетях и кадры из клипа.

"Мы немного похулиганили и записали новую песню "Она не скажет "Да!". Она, конечно, о любви. Точнее, о том, что остается после нее… И чуть-чуть приоткрыли тайны мужского разбитого сердца", – написал Ярослав.

В 2023 году народная артистка РФ Лариса Долина в эфире одной из музыкальных телепередач предложила блогеру Вале Карнавал спеть дуэтом. Примечательно, что двумя годами ранее между знаменитостями произошел публичный конфликт. Обе звезды участвовали в эфире одного из интернет-шоу, и Долина раскритиковала Валю за отсутствие музыкального образования и ее певческие навыки. В ответ Карнавал заявила, что не считает образование необходимостью. Впоследствии знаменитости уладили конфликт.

В 2021 году отечественный шоу-бизнес порадовал меломанов одной из самых неожиданных коллабораций. Народный артист РСФСР Лев Лещенко, репертуар которого сложился в основном из песен патриотической направленности, записал совместную песню с рэпером Loc-Dog. Лещенко тепло отозвался о треке и работе с молодым коллегой, отметив, что согласился на фит не ради хайпа, сообщает "Газета.ру".

"Мне было комфортно с Сашей. Его творчество мелодично. Он удивительно тонкий и глубокий человек, сейчас это редко. Мне важно искать с такими людьми новые музыкальные решения, потому что весь процесс записи песни – это движение вперед", – сказал исполнитель.

Однако в целом о молодежном творчестве Лещенко высказывался скептически, отметив, что его даже "сложно назвать музыкой". При этом, по мнению артиста, Элджей и Моргенштерн (Алишер Моргенштерн признан в РФ иноагентом) "хотя бы яркие, а вот за ними идет отребье". Артист отметил, что нужно создавать не "проходящее", а то, что останется на долгие годы.