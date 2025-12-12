Фото: depositphotos/Keola

Конфискация российских активов в пользу Украины может продлить конфликт между странами на 2–3 года, исходя из текущих объемов помощи. Об этом Москве 24 сообщил политолог, научный руководитель российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Эксперт прокомментировал заявление вице-премьера Бельгии Винсента ван Петегема, что активы России "в какой-то момент" придется изъять. Однако, подчеркнул политик, Брюссель "не пойдет на безрассудные компромиссы", прежде чем согласиться на какую-либо сделку во вопросу конфискации активов.

"Единства в Европейском союзе по вопросу замороженных российских активов нет. Существуют различные подходы – от радикальной конфискации до умеренной позиции о сохранении нынешнего статуса "заморозки" без прямого использования средств", – сказал Кортунов.

Политолог отметил, что для российской экономики шок от заморозки уже прошел, и текущая ситуация на финансовые и экономические секторы существенного прямого воздействия не оказывает. Российское руководство исходит из того, что в обозримом будущем активы возвращены не будут, но в случае их конфискации Москва предпримет ответные меры.

"Важно учитывать и внутреннюю борьбу внутри ЕС, и возможные разногласия с США. Например, у (президента США. – Прим. ред.) Дональда Трампа, судя по его публичным планам, есть собственные намерения в отношении этих средств – возможно, их частичное использование для вовлечения американского бизнеса в постконфликтное восстановление Украины. Этот интерес может стать дополнительным фактором в его подходе к урегулированию", – объяснил специалист.

При этом, уточнил собеседник, решение об изъятии активов осложнит будущее восстановление отношений между РФ и ЕС, поскольку Россия начнет постоянно поднимать этот вопрос на всех международных площадках.

"Наконец, конфискация активов нанесет удар по глобальной финансовой системе, подорвав доверие к ЕС как к ответственному финансовому центру. Это может привести к перераспределению денежных потоков, возникновению новых центров и в целом к дестабилизации мировых финансов с далеко идущими негативными последствиями", – заключил эксперт.

Ранее ЦБ России сообщил, что намерен оспаривать любое использование своих замороженных активов во всех доступных инстанциях с последующим приведением в исполнение судебных актов на территории стран – членов ООН. Регулятор счел незаконными механизмы прямого или косвенного использования активов.