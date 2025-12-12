Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 декабря, 13:33

Политика
Главная / Новости /

Политолог Кортунов: в случае изъятия активов Россия предпримет ответные шаги

Политолог заявил, что изъятие активов России продлит украинский конфликт на 2–3 года

Фото: depositphotos/Keola

Конфискация российских активов в пользу Украины может продлить конфликт между странами на 2–3 года, исходя из текущих объемов помощи. Об этом Москве 24 сообщил политолог, научный руководитель российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Эксперт прокомментировал заявление вице-премьера Бельгии Винсента ван Петегема, что активы России "в какой-то момент" придется изъять. Однако, подчеркнул политик, Брюссель "не пойдет на безрассудные компромиссы", прежде чем согласиться на какую-либо сделку во вопросу конфискации активов.

"Единства в Европейском союзе по вопросу замороженных российских активов нет. Существуют различные подходы – от радикальной конфискации до умеренной позиции о сохранении нынешнего статуса "заморозки" без прямого использования средств", – сказал Кортунов.

Политолог отметил, что для российской экономики шок от заморозки уже прошел, и текущая ситуация на финансовые и экономические секторы существенного прямого воздействия не оказывает. Российское руководство исходит из того, что в обозримом будущем активы возвращены не будут, но в случае их конфискации Москва предпримет ответные меры.

"Важно учитывать и внутреннюю борьбу внутри ЕС, и возможные разногласия с США. Например, у (президента США. – Прим. ред.) Дональда Трампа, судя по его публичным планам, есть собственные намерения в отношении этих средств – возможно, их частичное использование для вовлечения американского бизнеса в постконфликтное восстановление Украины. Этот интерес может стать дополнительным фактором в его подходе к урегулированию", – объяснил специалист.

При этом, уточнил собеседник, решение об изъятии активов осложнит будущее восстановление отношений между РФ и ЕС, поскольку Россия начнет постоянно поднимать этот вопрос на всех международных площадках.

"Наконец, конфискация активов нанесет удар по глобальной финансовой системе, подорвав доверие к ЕС как к ответственному финансовому центру. Это может привести к перераспределению денежных потоков, возникновению новых центров и в целом к дестабилизации мировых финансов с далеко идущими негативными последствиями", – заключил эксперт.

Ранее ЦБ России сообщил, что намерен оспаривать любое использование своих замороженных активов во всех доступных инстанциях с последующим приведением в исполнение судебных актов на территории стран – членов ООН. Регулятор счел незаконными механизмы прямого или косвенного использования активов.

В Euroclear рассказали, к чему приведет возможная конфискация замороженных активов РФ

Читайте также


политикаэкономикаэксклюзив

Главное

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика