Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 декабря, 14:32

Политика
Главная / Новости /

Politico: Евросоюз поступился "золотым правилом" ради активов России

Евросоюз поступился "золотым правилом" ради активов России – СМИ

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Евросоюз нарушил "золотое правило" председателя Евросовета Антониу Кошты ради решения вопроса об изъятии замороженных российских активов. Об этом сообщает RT со ссылкой на Politico.

Уточняется, что "золотое правило" Кошты предполагает проведение саммита одним днем, тогда как ЕС ради активов России продлил запланированный на 18 декабря саммит еще на два дня.

"Это редкое отступление от "золотого правила" Кошты, согласно которому хороший саммит – это однодневный саммит", – уточнили журналисты.

Ранее в Кремле предупредили, что конфискация российских активов не останется без ответа. Меры будут приняты как против юридических, так и физических лиц.

При этом Япония отказалась от изъятия суверенных активов России на сумму около 30 миллиардов долларов. Глава Минфина страны Сацуки Катаяма сказала, что Токио не может распоряжаться активами Москвы по юридическим причинам, уточнили источники в Европейской службе внешних действий.

В Euroclear рассказали, к чему приведет возможная конфискация замороженных активов РФ

Читайте также


политикаэкономика

Главное

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

Почему каждому стоит танцевать танго?

Танго – это отличный способ самовыражения

Во время исполнения танца задействованы почти все группы мышц

Читать
закрыть

Как выбрать натуральную ель на Новый год?

Живую ель не стоит покупать задолго до Нового года – это поможет избежать наценок

При выборе нужно ориентироваться на официальные базары и проверять законность спила

Читать
закрыть

Нужен ли в России запрет на использование детьми соцсетей?

Использование соцсетей более двух часов в день может негативно повлиять на психику ребенка

Дети в соцсетях больше всех уязвимы перед злоумышленниками

Читать
закрыть

Нужно ли усиливать господдержку при аренде жилья в РФ?

Эксперты уверены: меру сложно реализовать в условиях дефицита бюджета

Введение таких мер может создать почву для злоупотреблений

Читать
закрыть

Пострадает ли урожай 2026 года от дефицита осадков зимой?

Для опытных дачников бесснежная погода в начале зимы – это "не аномалия, а ценный подарок"

Эксперты уверены: посадки из-за отсутствия снега не пострадают

Читать
закрыть

Как поддержать здоровье и сон в сезон короткого светового дня?

После пробуждения стоит включать яркий белый или голубой свет

Важно чаще выходить на улицу в светлое время суток

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на горнолыжном отдыхе в РФ в Новый год?

Лучшие предложения по ценам доступны по акциям раннего бронирования

Для экономии стоит путешествовать на личном автомобиле

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика