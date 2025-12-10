Фото: depositphotos/paulgrecaud

Евросоюз нарушил "золотое правило" председателя Евросовета Антониу Кошты ради решения вопроса об изъятии замороженных российских активов. Об этом сообщает RT со ссылкой на Politico.

Уточняется, что "золотое правило" Кошты предполагает проведение саммита одним днем, тогда как ЕС ради активов России продлил запланированный на 18 декабря саммит еще на два дня.

"Это редкое отступление от "золотого правила" Кошты, согласно которому хороший саммит – это однодневный саммит", – уточнили журналисты.

Ранее в Кремле предупредили, что конфискация российских активов не останется без ответа. Меры будут приняты как против юридических, так и физических лиц.

При этом Япония отказалась от изъятия суверенных активов России на сумму около 30 миллиардов долларов. Глава Минфина страны Сацуки Катаяма сказала, что Токио не может распоряжаться активами Москвы по юридическим причинам, уточнили источники в Европейской службе внешних действий.