Депутаты Бельгии аплодировали решению об отказе передачи активов РФ

Фото: AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

Депутаты бельгийского парламента встретили аплодисментами речь премьера Барта Де Вевера, отказавшегося передать российские замороженные активы под контроль Еврокомиссии. Об этом сообщает телеканал VRT.

По словам Де Вевера, Бельгия остается лояльна Евросоюзу и полностью готова поддерживать Украину, однако европейские страны не могут просить Брюссель сделать невозможное, имея в виду экспроприацию активов РФ.

Вместе с тем премьер Бельгии подчеркнул, что он действует не в интересах Москвы и постарается сделать все возможное, чтобы активы не вернулись российской стороне.

Он также в очередной раз перечислил условия, при которых Бельгия утвердит план ЕК по российским активам. В частности, все страны Евросоюза должны дать гарантии, что разделят финансовые риски Бельгии. Кроме того, активы РФ в других странах ЕС также должны быть экспроприированы на тех же условиях, что и в Бельгии, подчеркнул Де Вевер.

Ранее коллегия Еврокомиссии одобрила потенциальный "репарационный кредит" для Украины, что подразумевает экспроприацию замороженных активов РФ. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, это якобы должно защитить Бельгию от ответных действий РФ.

Евросоюз может вынести решение по замороженным российским активам 18 декабря в рамках саммита в Брюсселе. В Европе считают, что данный рычаг позволит им "влиять на параметры будущего мира".