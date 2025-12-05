Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 декабря, 05:48

Политика

Депутаты Бельгии аплодировали решению об отказе передачи активов РФ

Фото: AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

Депутаты бельгийского парламента встретили аплодисментами речь премьера Барта Де Вевера, отказавшегося передать российские замороженные активы под контроль Еврокомиссии. Об этом сообщает телеканал VRT.

По словам Де Вевера, Бельгия остается лояльна Евросоюзу и полностью готова поддерживать Украину, однако европейские страны не могут просить Брюссель сделать невозможное, имея в виду экспроприацию активов РФ.

Вместе с тем премьер Бельгии подчеркнул, что он действует не в интересах Москвы и постарается сделать все возможное, чтобы активы не вернулись российской стороне.

Он также в очередной раз перечислил условия, при которых Бельгия утвердит план ЕК по российским активам. В частности, все страны Евросоюза должны дать гарантии, что разделят финансовые риски Бельгии. Кроме того, активы РФ в других странах ЕС также должны быть экспроприированы на тех же условиях, что и в Бельгии, подчеркнул Де Вевер.

Ранее коллегия Еврокомиссии одобрила потенциальный "репарационный кредит" для Украины, что подразумевает экспроприацию замороженных активов РФ. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, это якобы должно защитить Бельгию от ответных действий РФ.

Евросоюз может вынести решение по замороженным российским активам 18 декабря в рамках саммита в Брюсселе. В Европе считают, что данный рычаг позволит им "влиять на параметры будущего мира".

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

Как побывать на рабочем корпоративе и не опозориться?

В сочетании с праздником алкоголь порождает массу потенциально опасных для карьеры ситуаций

Стоит заранее ознакомиться с дресс-кодом, чтобы не выглядеть неуместно

Читать
закрыть

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика