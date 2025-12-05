Форма поиска по сайту

05 декабря, 10:39

Происшествия

СК предъявил обвинение директору и сотрудникам подмосковного рехаба

Фото: телеграм-канал "СК Подмосковья"

Следственный комитет России предъявил обвинение гендиректору и трем сотрудникам рехаба, расположенного в Ленинском городском округе, где удерживали постояльцев. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка СК РФ.

Они обвиняются в незаконном лишении свободы группой лиц по предварительному сговору с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия. На допросе гендиректор вину не признал, однако его подчиненные изобличили его и дали признательные показания.

Кроме того, проведены очные ставки, допросы и обыски. В пятницу, 5 декабря, следствие намерено ходатайствовать об аресте обвиняемых.

Накануне задержали восемь сотрудников подмосковных рехабов в рамках уголовных дел о незаконном лишении свободы постояльцев. Людей удерживали под предлогом лечения от наркотической зависимости, периодически применяя насилие.

Дела возбудили в отношении реабилитационного центра "Неугасимая надежда" в Егорьевске и аналогичного учреждения "СеРЦА", расположенного в Ленинском городском округе. По данным следствия, в указанных рехабах граждане проходили лечение стоимостью от 50 до 80 тысяч рублей за месяц пребывания.

Уточняется, что в центре в Егорьевске находились 26 человек. Они рассказали, что сотрудники учреждения систематически их били, а также связывали и оставляли в подвале.

"Московский патруль": задержан блогер и владелец элитного рехаба Антонов

