Суд отправил под домашний арест девушку, которая избивала подростков в подмосковном рехабе

Фото: телеграм-канал "СК Подмосковья"

Суд отправил под домашний арест 18-летнюю жительницу подмосковного Одинцова, которую обвиняют в истязании и незаконном лишении людей свободы в реабилитационном центре. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления прокуратуры.

"С учетом позиции представителя Истринской городской прокуратуры суд избрал обвиняемой меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 22 января 2026 года", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, в августе 2025 года преступная группа в целях извлечения прибыли организовала в подмосковном Дедовске реабилитационный центр для подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. При этом сотрудники центра систематически избивали несовершеннолетних.

Выяснилось, что всего преступники удерживали в рехабе 24 подростка, которые проходили реабилитацию от разных зависимостей, включая "гаджетозависимость".

Происходящее в реабилитационном центре стало причиной возбуждения уголовного дела. Затем детей передали родителям. При этом 8 подростков были направлены в специализированные социальные учреждения.

