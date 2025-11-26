Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 ноября, 18:08

Происшествия

Суд отправил под домашний арест девушку, которая избивала подростков в подмосковном рехабе

Фото: телеграм-канал "СК Подмосковья"

Суд отправил под домашний арест 18-летнюю жительницу подмосковного Одинцова, которую обвиняют в истязании и незаконном лишении людей свободы в реабилитационном центре. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления прокуратуры.

"С учетом позиции представителя Истринской городской прокуратуры суд избрал обвиняемой меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 22 января 2026 года", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, в августе 2025 года преступная группа в целях извлечения прибыли организовала в подмосковном Дедовске реабилитационный центр для подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. При этом сотрудники центра систематически избивали несовершеннолетних.

Выяснилось, что всего преступники удерживали в рехабе 24 подростка, которые проходили реабилитацию от разных зависимостей, включая "гаджетозависимость".

Происходящее в реабилитационном центре стало причиной возбуждения уголовного дела. Затем детей передали родителям. При этом 8 подростков были направлены в специализированные социальные учреждения.

Читайте также


судыпроисшествия

Главное

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

Как обезопасить жилье от воров в новогодние каникулы?

Для защиты квартиры необходимо установить сигнализацию и надежные замки

Можно поселить родственников в квартире, чтобы создать эффект присутствия

Читать
закрыть

Есть ли шанс завершения конфликта на Украине до конца года?

Киев готов согласиться с большинством пунктов мирного плана США, но сохраняются разногласия

Европейские союзники проявляют настороженность в отношении американской инициативы

Читать
закрыть

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Читать
закрыть

Какие услуги Деда Мороза популярны в 2025 году?

Особой популярностью у заказчиков пользуются песни Олега Газманова и Артура Пирожкова

Однако чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике

Читать
закрыть

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика