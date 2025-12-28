Путин подписал закон об учете службы добровольцев СВО в пенсии за выслугу лет

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал закон, предполагающий учет службы в добровольческих формированиях в зоне СВО при назначении пенсии за выслугу лет. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Документ позволит засчитывать время пребывания в подразделениях, созданных в соответствии с федеральным законом "Об обороне", при назначении выплат. Время выполнения задач в качестве добровольцев в особых условиях учтут в льготном исчислении.

Ранее Путин подписал закон, который дает бойцам спецоперации, добровольцам и ополченцам Донбасса, получившим инвалидность в боях с Украиной, право выбрать между пенсией по инвалидности и страховой по старости или пенсией за выслугу лет.

При этом родители погибших во время службы призывников или умерших от ран после увольнения получат право на пенсию по потере кормильца и по старости либо льготу и за выслугу лет, или же социальную пенсию.

Между тем правительство РФ направило на рассмотрение в Госдуму законопроект, согласно которому ветеранам боевых действий будет предоставлена возможность оформления неоплачиваемого отпуска. Авторы инициативы пояснили, что эта мера поможет повысить уровень социальной защищенности задействованных в зоне СВО ветеранов.

