Путин подписал закон о двойной пенсии для участников СВО с инвалидностью

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Владимир Путин подписал закон, который дает участникам СВО, добровольцам и ополченцам Донбасса, получившим инвалидность в боях с Украиной, право на две пенсии. Соответствующий документ размещен на портале правовых актов.

Теперь граждане, заключившие контракты с организациями, поддерживающими ВС РФ, и ставшие инвалидами в ходе спецоперации на Украине, в ДНР, ЛНР с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022-го, могут выбрать между пенсией по инвалидности и страховой по старости или пенсией за выслугу лет.

Норма распространяется на добровольцев, а также на граждан, которые служили в воинских и других формированиях ДНР и ЛНР и получили инвалидность из-за участия в боевых действиях с 11 мая 2014 года.

При этом родители погибших во время службы призывников или умерших от ран после увольнения получат право на пенсию по потере кормильца и по старости либо льготу и за выслугу лет, или же социальную пенсию.

Ранее российский лидер подписал закон, устанавливающий предельный срок выплат единовременных пособий военнослужащим, получившим ранения на СВО, добровольцам и членам семей погибших бойцов до 30 дней с момента получения необходимых документов.

В случае судебных споров срок отсчитывается с момента решения суда. Кроме того, жены погибших военнослужащих смогут пользоваться их автомобилями до вступления в наследство с нотариальным свидетельством.