Путин установил срок в 30 дней для выплат раненым бойцам СВО

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Предельный срок выплат единовременных пособий военнослужащим, получившим ранения на СВО, добровольцам и членам семей погибших бойцов составит до 30 дней. Соответствующий закон подписал Владимир Путин.

Согласно закону, теперь выплаты будут направлены в установленный срок с момента получения необходимых для этого документов. А в случае судебных разбирательств о получателях выплат за погибшего военнослужащего отсчет начинается с момента получения судебного решения по таким спорам.

Кроме того, жены погибших в ходе СВО военнослужащих смогут использовать их автомобили до вступления в наследство. Свидетельство о праве пользоваться машиной будет выдавать нотариус.

Уточняется, что вдова получает такое право в том случае, если машина является совместной собственностью супругов. Однако, если машина не является такой собственностью, но при этом ей владеет переживший супруг, он сможет пользоваться машиной без согласия третьих лиц после удостоверения нотариусом.

Между тем в Москве реализуется комплекс мер по оказанию помощи участникам спецоперации и их семьям, направленных на то, чтобы помочь им вернуться к нормальной жизни. Об этом ранее рассказал председатель Ассоциации ветеранов СВО города Москвы, участник спецоперации Владислав Гусев.

На базе Единого центра поддержки был создан спортивно-досуговый клуб для ветеранов. В центре также работает женский клуб, который объединяет жен, матерей, сестер и взрослых детей участников СВО.

