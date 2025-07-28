Собянин назвал программы помощи, доступные в Москве для участников СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале, как Москва оказывает разноплановую помощь участникам спецоперации и членам их семей.



В первую очередь, как заявил мэр, город оказывает помощь бойцам в их профессиональном развитии, а также содействует в трудоустройстве. Каждому соискателю предлагается индивидуальный вариант карьерной реализации в зависимости от опыта и запроса.



Кроме того, военнослужащие могут на бесплатной основе пройти обучение по востребованным направлениям в разных отраслях экономики: промышленность, IT, транспорт, строительство и многое другое. Больше всего популярностью пользуются следующие специальности: "оператор станков с программным управлением", "оператор БПЛА", "аналитик данных" и "программист".



Профессиональная переподготовка востребована и среди жен, а также детей участников СВО. С 2023 года ее прошли около трех тысяч человек. При этом более 75% выпускников уже успешно трудоустроились, отметил Собянин.



Подобрать подходящую программу бойцам и членам их семей помогут в Едином центре поддержки участников СВО, который расположен в Береговом проезде.

Те военнослужащие, которые пока проходят лечение или восстанавливаются в клиническом центре "Вороновское", могут развить навыки вождения на персональных занятиях с инструктором и на автотренажерах. Помимо этого, для бойцов с ампутированными конечностями также доступна программа подготовки инструкторов по вождению.



Кроме того, с июня 2025 года в "Вороновском" проводятся тренинги и онлайн-обучение по финансовой грамотности, основам онлайн-безопасности, развитию цифровых компетенций и коммуникативных навыков, применению искусственного интеллекта. Обучение уже прошли свыше 650 участников СВО. Для них было организовано свыше трех тысяч занятий.

Ранее стало известно, что шесть резидентов столичных технопарков направили в зону проведения спецоперации более 60 тонн гуманитарной медицинской помощи. Фармкомпания из "Мосгормаша" разработала и начала производство препаратов, сгущающих кровь и снижающих кровотечение.

Еще один резидент "Мосмедпарка" занимается производством вакуумных аппаратов, предназначенных для лечения ран с использованием отрицательного давления. Помощь участникам СВО направляют и три производителя из технопарка "Строгино". Например, 3D-фабрика занимается индивидуальными ампульницами для безопасной фасовки и перевозки лекарств.

