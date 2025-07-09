Военные получили возможность подтверждать участие в СВО онлайн

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Минобороны России совместно с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций реализовало возможность мгновенно и дистанционно подтверждать участие военнослужащего в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

"Благодаря новой системе участникам СВО и их семьям больше не потребуется приносить бумажные справки и документы, чтобы подтверждать право на положенные им меры поддержки – все будет проходить автоматически", – говорится в сообщении.

Ожидается, что система сократит время обработки данных с четырех дней до пары секунд. Об этом заявил министр цифрового развития России Максут Шадаев на совещании с участием министра обороны Андрея Белоусова. По его словам, Минцифры проверило все меры поддержки участников СВО на федеральном и региональном уровнях, подготовив план работ по цифровой трансформации.

"На сегодняшний день пользователями "Госуслуг" онлайн сформировано свыше 110 тысяч справок об участии в СВО на основе сведений базы данных Минобороны", – отметили в военном министерстве.

Ранее российский кабмин приостановил начисление пеней по налогам на период военной службы для мобилизованных. Мера будет действовать до 28-го числа включительно третьего месяца после дня окончания службы. Уточнялось, что граждане также освобождены от начисления пеней на имеющуюся задолженность по страховым взносам.

