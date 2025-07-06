Путин вручил премию "Все для Победы!" за помощь участникам СВО

Фото: ТАСС/Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин вручил россиянам премию "Все для Победы!" за оказание помощи участникам спецоперации, их семьям и жителям новых и приграничных регионов.

Российский лидер обратил внимание на заслуги семьи Малий. Супруги Игорь и Валентина, их сын Илья взяли на себя ответственность за жителей Курахово. Глава семьи доставлял туда лекарства и бинты. Благодаря ему помощь получили 150 человек.

Валентина развернула пункт временного размещения, а Илья спас десятки человек во время атаки БПЛА.

Также премию получила Ольга Язева, которая шьет одежду для бойцов. Она является супругой священника, ее сыновья учувствуют в СВО. Ткани женщина приобретает на пожертвования прихожан храма, а отшивать одежду ей помогают примерно 100 женщин-волонтеров.

Кроме того, глава государства отметил Ивана Солдатова, создателя комплекса радиоэлектронной борьбы "Волна", который защищает Крым от атак противника.

Ранее Путин назвал главной целью безопасное и мирное будущее России. По словам российского лидера, ради этого участники СВО воюют на фронте. Как подчеркнул Путин, они получают всеобщую и всенародную поддержку. Также президент указал, что россияне вместе являются колоссальной и несокрушимой силой в своей правоте и единстве.

