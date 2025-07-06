Путин пообещал обсудить идею командировок гражданских врачей в военные госпиталя

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Владимир Путин пообещал обсудить с российским кабмином и министерством обороны РФ возможность краткосрочных командировок гражданских врачей в военные госпитали, расположенные неподалеку от линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации. Об этом он сообщил во время осмотра выставки Народного фронта "Все для Победы!", передает РИА Новости.

С такой инициативой выступил один из участников выставки. По его словам, сейчас врачам для того, чтобы отправиться в командировки, нужно подписывать долгосрочные контракты. Он уточнил, что в случае, если данное предложение о краткосрочных командировках будет принято, медики смогут оказывать помощь военным врачам и выполнять высокотехнологичные операции.

Между тем в Минобороны РФ появятся мобильные врачебные комиссии, которые будут проводить медосмотры раненых военнослужащих непосредственно в частях и подразделениях. В их состав войдут старшие врачи-специалисты, хирурги, терапевты, неврологи и медсестры.

В ведомстве уточнили, что мобильные группы смогут на месте устанавливать показания к направлению военнослужащих на военно-врачебную комиссию, а также выявлять нуждающихся в этапном лечении и последующей реабилитации. Ожидается, что это поможет снизить нагрузку на военно-врачебные комиссии на базе военных госпиталей и сократить сроки проведения экспертизы.

