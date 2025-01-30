Студенты Москвы проводят сбор гумпомощи для участников СВО и выступают в госпиталях

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Студенты столичных вузов помогают участникам СВО, членам их семей и жителям новых регионов. Молодые люди организовывают сбор гуманитарной помощи в учебных заведениях, выступают в госпиталях, изготавливают окопные свечи и плетут маскировочные сети, рассказывает портал мэра и правительства Москвы.

Как отметила председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Екатерина Драгунова, "Мосволонтер" объединяет волонтерские центры 171 вуза столицы.

"Помощь студенческого сообщества бесценна в масштабных проектах, социальных акциях и волонтерских инициативах. Студенты одними из первых откликаются на помощь городу, применяют свои навыки и знания, когда важна поддержка сограждан на новых и приграничных территориях, в зоне специальной военной операции", – сказала Драгунова.

Горожане могут передать подарки для участников СВО и детей из новых регионов, а также корм и прочие товары для животных. Сделать это можно до 28 февраля в "Домиках добра". В каждом округе на фестивальных площадках "Московских сезонов" работают более 30 пунктов приема. Для жителей новых и приграничных территорий России можно принести продукты длительного хранения, товары по уходу за детьми, новую одежду, постельные и душевые принадлежности и другие предметы в один из 15 штабов по сбору гумпомощи "Москва помогает".

К примеру, студенты Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова вместе с партнерскими организациями с 2022 года передали больше 10 тонн гумпомощи, письма бойцам от учащихся школ и колледжей Москвы. В 2024 году студенты собрали более 2,1 тонны продуктов и вещей. Волонтеры оказывали адресную помощь участникам СВО и их семьям.

Также более 6 тонн гумгруза передали волонтеры Российского государственного социального университета (РГСУ). К Новому году учащиеся своими руками изготовили праздничные пряники. Кроме того, будущие специалисты по адаптивной физической культуре и спорту помогают в реабилитации военнослужащих.

Волонтеры Российского государственного университета имени А. Н. Косыгина в прошлом году передали более 3 тонн гуманитарного груза, а также изготовили 350 окопных свечей. Учащиеся Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева собрали более 2,5 тонны товаров и 250 маскировочных сетей, а на счету учащихся Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) более 300 килограммов гуманитарной помощи.

Волонтерский центр университета "Синергия" организовал масштабный сбор гумпомощи для военнослужащих в госпиталях и больницах на территории проведения СВО. В результате удалось собрать свыше 207 килограммов груза.

Волонтеры Московского государственного института международных отношений МИД России (МГИМО) регулярно передают товары первой необходимости для жителей новых и приграничных территорий в штабы "Москва помогает". Активисты также отправляют письма бойцам и организуют встречи с участниками СВО.

В Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологий имени К. И. Скрябина студенты и сотрудники собирают продукты питания, одежду и другие необходимые вещи для бойцов и их близких. Волонтеры Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) и военного учебного центра вуза регулярно собирают гуманитарную помощь для участников СВО. В преддверии Нового года ее получили бойцы в Курской области и два госпиталя в Москве и Московской области.

Волонтерский центр вместе с патриотическим клубом "Я горжусь" Московского института электронной техники регулярно проводит акции по сбору гумпомощи. За прошлый год они собрали более 500 килограммов груза. Волонтерский центр Российского государственного университета правосудия имени В. М. Лебедева также помогает военному учебному центру вуза собирать гуманитарную помощь.

Между тем добровольческой деятельностью в Москве занимаются свыше 470 тысяч студентов. Молодые люди заботятся о старшем поколении, многодетных семьях, детях и людях с инвалидностью, а также посещают приюты для бездомных животных. Очень часто студенты Москвы участвуют в событийном волонтерстве.

В волонтерском корпусе штабов по сбору гуманитарной помощи "Москва помогает" работают около 5 тысяч студентов.