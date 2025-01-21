Собянин рассказал о крупнейших волонтерских проектах с участием москвичей

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Центр "Мосволонтер" успешно работает в столице с 2014 года. Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале о крупнейших волонтерских проектах.

"Направления работы безграничны – волонтерство в сфере здравоохранения, экологии, помощь людям с ограниченными возможностями, поддержка животных и многое другое. Около одного миллиона 400 тысяч москвичей уже стали участниками волонтерских проектов и инициатив", – говорится в его публикации.

Около 73 тысяч жителей столицы и более 650 организаций присоединились к проекту "Москва помогает" почти за три года работы, отметил мэр. За это время отправлено свыше 4,5 миллиона единиц различных товаров. Волонтерам удалось собрать более 1,6 тысячи тонн гумпомощи для военнослужащих и жителей приграничных территорий.

Пункты сбора развернуты в каждом округе Москвы, добавил Собянин. Там работают свыше 16 тысяч человек. Только этой зимой в городе открыли больше 30 "Домиков добра". Собрано свыше 17,1 тысячи подарков.

Для поддержки детей, проживающих в новых регионах России, запустили акцию "Соберем ребенка в школу". За 2024 год в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области передали больше 160 тысяч единиц школьных принадлежностей.

Новый проект "Поддержка Москвы" стартовал на mos.ru. Желающие могут узнать, как столица помогает военнослужащим, их семьям, жителям приграничных субъектов и новых регионов.

Собянин напомнил, что в этом году Россия отмечает 80-летие Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Волонтеры будут помогать в организации мероприятий, посвященных годовщине.

"Волонтерство объединяет людей, готовых помогать другим. Спасибо каждому, кто присоединился к этому движению", – резюмировал он.

Ранее Собянин вручил знак отличия "Волонтер Москвы" 30 горожанам за большой личный вклад в развитие добровольческого движения. Церемония награждения прошла в Белом зале столичной мэрии.

Градоначальник подчеркнул, что волонтерство не ограничивается благотворительностью, так как не имеет формальных границ. Неравнодушные люди помогают многодетным, инвалидам и людям, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации.

