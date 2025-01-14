Сергей Собянин пригласил москвичей присоединиться к акции "Москва помогает"

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

В рамках акции "Москва помогает", которую организовали в проекте "Зима в Москве", горожане собрали уже более 16 тысяч подарков для российских военных и детей из новых регионов. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

Военнослужащие таким образом получили термобелье, носки, варежки, перчатки и стельки, а также около тысячи открыток с поздравлениями, стихами, словами поддержки и пожеланиями скорейшего возвращения домой. Детям же, по словам мэра, отправили коробки с конструкторами и настольными играми, а также куклы, мягкие игрушки и книги.

"Собранную помощь волонтеры Москвы аккуратно сортируют по категориям и бережно укладывают в коробки, чтобы ничего не повредилось при транспортировке", – подчеркнул градоначальник.

При этом отправка в новые регионы происходит в несколько этапов, уточнил он. На сегодняшний день большая часть подарков уже достигла своих адресатов.

Однако у горожан еще есть возможность принять участие в акции, так как "Домики добра" от "Москва помогает" продолжат свою работу на площадках "Московских сезонов" до 28 февраля.

В прошлом декабре в штабах акции собрали около пяти тонн гуманитарной помощи. Волонтеры подготовили к отправке теплые вещи для участников СВО и сладости для детей. Товары передали в центральный штаб по сбору гумпомощи, а затем направили в составе общего груза жителям Курской области и военным.

Всего за 2024 год из Москвы в новые российские регионы, Курскую и Белгородскую области отправили 214 тонн товаров, сказал Директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит. По его словам, добровольцы с особым теплом сортируют, упаковывают и готовят к транспортировке коробки с важным для людей грузом.