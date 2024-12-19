Более 110 миллионов рублей направили участники "Миллиона призов" для бойцов СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичи направили бойцам СВО более 110 миллионов рублей на сайте "Миллион призов". Инициатива организована совместно с фондом "Народный фронт. Все для Победы!" и другими благотворительными организациями, передает портал мэра и правительства столицы.

Сбор средств начался 15 августа. Горожане переводят на благотворительность баллы программы лояльности "Миллион призов". Для этого нужно авторизоваться на сайте с помощью логина и пароля учетной записи портала mos.ru, после чего в разделе "Поощрения" перейти в категорию "Благотворительность". В разделе "Заказы" будет сформирован промокод, по которому можно отследить поступление пожертвования.

На полученные средства фонд закупает технику и амуницию для бойцов, а также медикаменты, продукты и предметы первой необходимости для жителей приграничных регионов. Участники "Миллиона призов" уже оставили более 400 отзывов в карточке фонда.

Кроме того, направить городские баллы в поддержку участников СВО можно в рамках проекта "Зима в Москве". Для этого на сайте проекта в разделе "Заботимся" нужно выбрать возможность помочь городскими баллами и карточку фонда.

"Народный фронт. Все для Победы!" оказывает поддержку военнослужащим, а также жителям новых и приграничных территорий.

Между тем около пяти тонн гуманитарной помощи было собрано в штабах "Москва помогает" и "Домиках добра". Волонтеры подготовили к отправке теплые вещи для участников СВО и сладости для детей. Товары передали в центральный штаб по сбору гумпомощи "Москва помогает", после чего направили жителям Курской области и военным.