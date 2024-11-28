Участники московских фестивалей передают в зону СВО фермерские продукты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Участники московских фестивалей отправляют бойцам на СВО продукты собственного производства. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Фестивальные площадки столицы представляют продукцию производителей со всей страны, начиная от мясных деликатесов и заканчивая расписными пряниками. Одна из сыроварен из Подольска каждые несколько месяцев передает в зону боевых действий около 40 килограммов сыра.

"Мы посчитали это своим долгом. У нас в семье есть военнослужащие. Мы периодически отправляем в зону специальной военной операции нашу продукцию, это вклад в наше общее дело", – рассказал представитель сыроварни Дан Янай.

С предприятия в зону СВО бойцам отправляются в основном твердые сыры, такие как монтазио, манчего и качотта. Данные сорта нравятся людям с самыми разными вкусовыми предпочтениями, а также могут долго храниться без потери качества. Такие сыры не требуют особого режима хранения и их можно перевозить даже при температуре 12 градусов.

Семейная пасека с помощью благотворительного фонда из Тамбовской области передает военным мед собственного производства. Индивидуальный предприниматель Елена Лазарева вместе с братом собрала для первой посылки два куботейнера меда. В одном из них были сорта "цветочный", "луговой" и "разнотравье", а во втором – лесной мед.

"Мы отправляли мед со своей пасеки. Кроме того, мы состоим в благотворительных чатах Истринского района и по просьбе модераторов собрали вещи для участников специальной военной операции", – поделилась Лазарева.

Владелица пасеки также сообщила, что продолжит собирать помощь для военных в зоне СВО, пока это будет необходимо.

Помощь участникам спецоперации на Украине оказывают и поставщики рыбных рынков "Москва – на волне". Они отправляют консервы и другие продукты длительного хранения в зону боевых действий, пострадавшие области и госпитали.

Ранее стало известно, что жители столицы собрали более 4,2 миллиона единиц гуманитарных товаров, которые отправятся в новые и приграничные регионы России. Более 67,7 тысячи граждан и 597 организаций передали в пункты приема различные продукты, детские товары, одежду и другие предметы, необходимые нуждающимся жителям страны.

