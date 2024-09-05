Мэр Москвы рассказал, как городские проекты помогают делать добро

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Городские проекты помогают жертвовать на благотворительность, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Чтобы оказывать помощь было просто, удобно и безопасно, в 2020 году мы создали специальный сервис", – напомнил мэр Москвы.

Сервис доступен на сайте мэра и правительства Москвы. Он объединяет 92 проверенных НКО, которые числятся в реестре и регулярно отчитываются о работе.

По словам градоначальника, за время работы сервиса москвичи направили на благотворительность около 150 миллионов рублей. Собянин подчеркнул, что Москва также поддерживает работу социально ориентированных НКО, проводит благотворительные фестивали и ярмарки.

Ранее сервисы для помощи жителям Курской области заработали на "Госуслугах". На портале ведется сбор информации от пострадавших для регионального оперштаба. Через сервис можно направить информацию о предметах первой необходимости, товарах или лекарствах. Также там можно оставить заявку на помощь с переездом.